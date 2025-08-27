कोल्हापूर

Sugar Factory Loan Policy : साखर कारखान्यांचा एक हप्ता थकला तरी होणार संचालक मंडळ बरखास्त, कर्जासाठीचे नवे धोरण

Maharashtra Politics : ‘एनसीडीसी’कडून राज्य सरकारच्या हमीवर कारखान्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्ज योजनेत अनेक त्रुटी होत्या. त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीत साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्याचा निर्णय झाला.
Sugar Factory Loan Policy
सकाळ वृत्तसेवा
Sugar Industry Installment Policy : राज्य सरकारच्या थकहमीवर राज्यातील साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार निगमकडून (एनसीडीसी) दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा एक हप्ता जरी थकला तर त्या कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकांची नियुक्ती करण्याचे नवे धोरण राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. अशा प्रकारे दिलेल्या राज्यभरातील साखर कारखान्यांकडील वाढती थकबाकी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

