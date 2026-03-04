Sahyadri tiger reserve update : ‘सह्याद्री प्रकल्प’मध्ये ‘शिलेदार’ची एन्ट्री, ‘तारा’सोबत जमणार का जोडी? निसर्गप्रेमींसाठी उत्सुकता

Chandoli sanctuary wildlife latest update : सह्याद्रीच्या डोंगरदऱ्यांतून निसर्गप्रेमींसाठी एक आनंदाची आणि उत्सुकता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. चांदोली राष्ट्रीय उद्यान परिसरात नव्या नर वाघाचे आगमन झाले असून वनविभागाने त्याचे नामकरण ‘शिलेदार’ असे केले आहे. याच भागात काही महिन्यांपूर्वी सोडण्यात आलेली ‘तारा’ वाघीण वास्तव्यास असल्याने या दोघांची संभाव्य जोडी सह्याद्रीतील व्याघ्रसंवर्धनासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे..‘शिलेदार’चा रोमांचक प्रवास‘शिलेदार’ (सांकेतिक क्रमांक STI-09) या वाघाचा प्रवास वन्यजीव संशोधकांसाठी विशेष कुतूहलाचा ठरला आहे.डिसेंबर २०२४ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली परिसरात गुरांच्या शिकारीनंतर लावलेल्या कॅमेरा ट्रॅपमध्ये या वाघाचे प्रथम दर्शन झाले.जानेवारी २०२५ : महिनाभरातच तो राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य येथे आढळला.मार्च २०२६ : तब्बल वर्षभरानंतर त्याचा फोटो पुन्हा चांदोली राष्ट्रीय उद्यानमध्ये टिपण्यात आला..व्याघ्र संशोधक रोहन भाटे आणि गिरीश पंजाबी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पट्ट्यांच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली. त्यावरून आंबोलीतील STI-09 आणि चांदोलीत दिसलेला वाघ एकच असल्याचे स्पष्ट झाले. दक्षिणेकडून उत्तरेकडे झालेले हे स्थलांतर वन्यजीव कॉरिडॉरच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे..‘तारा’ आणि ‘शिलेदार’ : नवी शक्यताकाही महिन्यांपूर्वीच चांदोलीच्या जंगलात ‘तारा’ (T5) वाघिणीला सोडण्यात आले होते. तिने आपले हद्दक्षेत्र निश्चित केले असून आता त्याच परिसरात ‘शिलेदार’ दाखल झाला आहे. दोघांची जोडी जमल्यास सह्याद्रीत वाघसंख्या नैसर्गिकरीत्या वाढण्यास मोठी चालना मिळू शकते..ही सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पासाठी अत्यंत आनंदाची बातमी असून, यामुळे सह्याद्रीमधील असलेली जैवविविधता अधोरेखित होते. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाला जोडणाऱ्या राधानगरी तसेच तिलारी दोडामार्ग येथील जंगल क्षेत्र कॉरिडॉर यामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका वाघांच्या प्रजननसाठी पार पाडीत आहेत.- रोहन भाटे, मानद वन्यजीव रक्षक.Sahyadri Tiger Reserve: सह्याद्री व्याघ्र-लास्ट वाइल्डरनेसमध्ये सामंजस्य करार; मानव व वन्यजीव सहअस्तित्व होणार बळकट! .सध्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील T5 (तारा) या वाघिणीच्या क्षेत्रात तीन नर वाघ T1 सेनापती, T 2 सुभेदार व नव्याने आलेला T 9 शिलेदार हे तीन वाघ फिरत आहेत. आता तारा कोणाला निवडते हे पाहावे लागेल.- तुषार चव्हाण, क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पताराच्या क्षेत्रात तीन वाघसध्या तारा (T5) हिच्या क्षेत्रात तीन नर वाघ फिरताना आढळत आहेत. - T1 ‘सेनापती’, T2 ‘सुभेदार’, T9 ‘शिलेदार’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.