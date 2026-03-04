कोल्हापूर

Sahyadri tiger reserve update : ‘सह्याद्री प्रकल्प’मध्ये ‘शिलेदार’ची एन्ट्री, ‘तारा’सोबत जमणार का जोडी? निसर्गप्रेमींसाठी उत्सुकता

Sahyadri tiger reserve update : चांदोली अभयारण्यात नव्या नर वाघाची नोंद; वनविभागाने ‘शिलेदार’ असे नाव देत हालचालींवर लक्ष ठेवले आहे. सविस्तर माहिती वाचा.
Chandoli sanctuary wildlife latest update

Chandoli sanctuary wildlife latest update

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Chandoli sanctuary wildlife latest update : सह्याद्रीच्या डोंगरदऱ्यांतून निसर्गप्रेमींसाठी एक आनंदाची आणि उत्सुकता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. चांदोली राष्ट्रीय उद्यान परिसरात नव्या नर वाघाचे आगमन झाले असून वनविभागाने त्याचे नामकरण ‘शिलेदार’ असे केले आहे. याच भागात काही महिन्यांपूर्वी सोडण्यात आलेली ‘तारा’ वाघीण वास्तव्यास असल्याने या दोघांची संभाव्य जोडी सह्याद्रीतील व्याघ्रसंवर्धनासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
tiger
Forest
Forest Officers
Sahyadri Forest Department
Forest department
tiger attack
Sahyadri Tiger Project
radhanagari
dajipur
Tiger Group
Forest Department News
Sahyadri
Amboli Ghat
movement of the tiger
Forest Department in Karad
Chandoli Dam
Chandoli National Park
Forest Department karad
Forest Department Koyna
forest department ratnagiri
forest animals

Related Stories

No stories found.