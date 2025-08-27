Kolhapur Gas Explosion : गॅस स्फोट प्रकरणातील नवी अपडेट, अग्निशमक विभागाचा प्राथमिक निष्कर्षातून अनेक धक्कादायक मुद्दे समोर

अग्निशमक विभागाचा प्राथमिक निष्कर्षस्वयंपाक घराच्या क्षमतेपेक्षा जास्त गॅस साचल्याने दुर्घटनादारे, खिडक्या बंद असल्याने स्फोटाची तीव्रता वाढलीसाठलेल्या गॅसची क्षमता २७० पट वाढते, त्यातून दुर्घटनाज्वलनशील वस्तूमुळे नव्हे, तर जादा गॅस साचल्याचा परिणामस्वयंपाक घरातील गॅस पाईपलाईनला ‘एंड कॅप’ घातली नव्हती.Kolhapur Fire Department Report Gas Blast : एलआयसी कॉलनी शेजारील मनोरंभ कॉलनीत ज्या घरात गॅसचा स्फोट झाला, त्या घरात संबंधित कंपनीकडून गॅस पाईप जोडली; पण ते काम पूर्ण होण्यापूर्वीच गॅसचा पुरवठा सुरू झाला. ज्या स्वयंपाकघरात हा प्रकार घडला तिथे क्षमतेपेक्षा जास्त गॅस साठून राहिल्याने त्याचा स्फोट झाल्याचा प्राथमिक अंदाज महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडून व्यक्त होत आहे. या खोलीच्या खिडक्या आणि दरवाजे बंद असल्याने स्फोटाची तीव्रता वाढली आणि त्यातून ही घटना घडल्याची माहिती पुढे येत आहे..शहरभर पाईपलाईनमधून घरगुती गॅस पुरवठा करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेतून हे काम होत आहे, त्यासाठी काही खासगी कंपन्यांना ठेका देण्यात आला आहे. महापालिकेकडून या पाईपलाईनच्या खोदाईसाठी आवश्यक ती परवानगी दिली जाते. या व्यतिरिक्त संपूर्ण जबाबदारी ही संबंधित कंपनीची आहे..Kolhapur Collector : महा-ई-सेवा केंद्रांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस, चार सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मुदत.या योजनेतून कळंबा जेलसमोरील मनोरंभ कॉलनीत भोजणे यांच्या घरी काल गॅस पाईप जोडणीचे काम सुरू होते. सायंकाळी ही जोडणी पूर्ण झाली. त्या पाईपचे एक टोक स्वयंपाक घरात बसविण्यात आले, तर त्यासाठी असलेला स्विच या स्वयंपाक घराच्या बाहेर होता. हा मुख्य स्विचच चालू राहिला; पण घरातील पाईपला ‘एन्डकॅप’ बसवली नाही, असे अग्निशमन विभागाने बनविलेल्या व्हिडिओमध्ये दिसून येत आहे. त्यामुळे त्या पाईपलाईनमधून गॅस सुरू झाला आणि दुर्घटना घडल्याचा प्राथमिक अंदाज अग्निशमन विभागाने वर्तवला आहे.ज्या कंपनीकडून हे काम सुरू आहे, त्या कंपनीच्या प्रतिनिधींशी या घटनेसंदर्भात माहिती घेण्यासाठी संपर्क साधला असता त्यांनी आपल्या वरिष्ठांशी बोलून यावर प्रतिक्रिया देऊ, असे सांगत उत्तर देणे टाळले..आगीचे नेमके कारण गुलदस्त्यातचक्षमतेपेक्षा जास्त गॅस खोलीत साठला. हा प्राथमिक निष्कर्ष असला तरी आग लागण्यासाठी त्याला ‘स्पार्क’ कोठून मिळाला हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. गॅस साठून राहिला असतानाच स्वयंपाक गरम करण्यासाठी पूर्वीचा गॅस सुरू केल्याने ही दुर्घटना घडली की अन्य कारण याविषयी साशंकता आहे. गॅस साठून राहिलेला लक्षात आला नाही आणि त्यातच घरातील गॅस सुरू केला असावा, त्यामुळे ही घटना घडल्याचे बोलले जाते. त्याचा उलगडा पोलिस तपासात होण्याची शक्यता आहे..फॉरेन्सिक लॅबची तपासात मदत....स्फोटाचे नेमके कारण समजण्यासाठी फॉरेन्सिक लॅबची मदत घेतली जात आहे. काल दुपारी फॉरेन्सिक लॅबच्या तज्ज्ञांनी घटनास्थळी भेट दिली. स्वयंपाक घर, हॉलमधील जळालेले साहित्य, पाईपलाईन याची पाहणी करून काही नमुने तपासणीसाठी सोबत नेले आहेत. या तपासातून स्फोटाचे कारण समजण्यासाठी मदत होणार आहे.काय काळजी घ्यावी ...स्वयंपाक घरातील दारे, खिडक्या नेहमी उघड्या ठेवाव्यात.गॅस पाईपलाईनचा मुख्य स्विच किमान ३० फूट अंतरावर पाहिजे.मुख्य स्विच जेवण करतानाच सुरू करावा.ज्वलनशील वस्तू पाईपलाईनपासून बाजूला ठेवाव्यात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.