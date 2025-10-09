Miraj Dangal Update : मिरजेत तणाव प्रकरणी नवी अपडेट; पोलिस अधीक्षकांचा दोन वेळा आढावा, सध्याची परिस्थिती काय?

हायलाइट्स (मुख्य मुद्दे)मिरजमधील तणाव निवळला: आक्षेपार्ह वक्तव्यावरून झालेल्या वादानंतर निर्माण झालेली तणावाची परिस्थिती पोलिसांच्या तात्काळ कारवाईमुळे पूर्णतः नियंत्रणात आली; आजपासून सर्व व्यवहार सुरळीत.पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांची शहर पाहणी: अधीक्षक घुगे यांनी फौजफाट्यासह मिरज शहराची पाहणी करत नागरिकांशी संवाद साधला आणि शांततेचे आवाहन केले.कडक पोलिस बंदोबस्त कायम: संवेदनशील भागांत विशेष पोलिस पथकांची तैनाती, रात्री उशिरापर्यंत अधीक्षक स्वतः रस्त्यावर; कुठेही अनुचित प्रकार घडला नाही..Miraj Crime News : मिरज शहरात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यावरून दोन तरुणांत झालेल्या वादातून मंगळवारी (ता. ७) रात्री निर्माण झालेली तणावाची परिस्थिती आता निवळली आहे. मंगळवारी रात्रीच पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवत संशयितांवर कारवाई केल्याने आज सकाळपासूनच शहरातील सर्व व्यवहार सुरळीत होते, तरीही सकाळी आणि त्यानंतर सायंकाळीही पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी फौजफाट्यासह शहराची पाहणी करत नागरिकांशी संवाद साधला..काल रात्री आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यावरून दोन तरुणांवरून वाद झाला होता. मात्र त्यानंतर संपूर्ण शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. नागरिकांचा जमाव मोठ्या संख्येने पोलिस ठाण्यासमोर जमा झाल्याने वातावरण चिघळण्याची शक्यता होती. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने रात्रीच तणाव निवळला होता..संशयितावर गुन्हा दाखल करत अन्य काही तरुणांवरही कारवाई करण्यात आली. मंगळवारी रात्री पोलिस अधीक्षक व्यक्तिश: रस्त्यावर उतरल्याने आणि पोलिसांनी तत्काळ बंदोबस्त लावत नियोजन केल्याने कुठेही अनुचित प्रकार घडला नाही. रात्री उशिरापर्यंत पोलिस अधीक्षक मिरजेतच तळ ठोकून होते. संवेदनशील भागात सर्वत्र पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. त्यामुळे सकाळपासूनच शहरातील सर्व व्यवहार सुरळीत सुरू झाले..खबरदारीचा उपाय म्हणून आज दिवसभरही सर्वत्र पोलिस बंदोबस्त कायम होता. सकाळी अकराच्या सुमारास पोलिस अधीक्षक घुगे यांनी पुन्हा एकदा मिरजेत येत आढावा घेतला. यानंतर नागरिकांशीही त्यांनी संवाद साधला. यानंतर सांगलीत लोकप्रतिनिधी, विविध समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेत शांततेचेही आवाहन करण्यात आले. अधीक्षक घुगे, अप्पर अधीक्षक कल्पना बारवकर यांच्यासह पोलिस पथकाने सायंकाळी पुन्हा एकदा शास्त्री चौक परिसरात जाऊन पाहणी केली..Gokul Milk Kolhapur : ...तर शनिवारपासून गोकुळ संघाला दूध देणार नाही, आगामी निवडणुकीत विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना खिंडीत पकडण्याची तयारी.यावेळी अधीक्षक घुगे यांनी नागरिकांशी संवाद साधून कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले. रात्रीही सर्व भागात पोलिस बंदोबस्त असल्याने सर्व व्यवहार सुरळीत होते. नागरिकांना कुठेही अडचणींचा सामना करावा लागला नाही. खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रमुख चौकात विशेष पोलिस पथक तैनात करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.