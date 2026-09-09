कोल्हापूर

Smart Meter Fire Uchgaon : उचगावमध्ये नवीन स्मार्ट मीटरने घेतला पेट; पहाटे घडलेल्या घटनेमुळे खळबळ, स्मार्ट मीटरच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह

Kolhapur Smart Meter Fire : कोल्हापुरातील उचगावमध्ये पहाटे नवीन स्मार्ट मीटरने पेट घेतल्याची घटना घडली. शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याने स्मार्ट मीटरच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Smart Meter Fire Uchgaon kolhapur

Smart Meter Fire Uchgaon kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Smart Meter Short Circuit : कोल्हापूर शहराला लागून असलेल्या उचगाव येथील बाबा नगर परिसरातील मोरया अपार्टमेंटमधील एका घरात बसवलेल्या स्मार्ट मीटरला काल(ता.०८) पहाटे दोनच्या सुमारास आग लागली. शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. नवीनच बसवण्यात आलेल्या स्मार्ट मीटरला आग लागल्याने स्मार्ट मीटरच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या घटनेची महावितरणकडून चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

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