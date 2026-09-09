Smart Meter Fire Uchgaon : उचगावमध्ये नवीन स्मार्ट मीटरने घेतला पेट; पहाटे घडलेल्या घटनेमुळे खळबळ, स्मार्ट मीटरच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह

Smart Meter Short Circuit : कोल्हापूर शहराला लागून असलेल्या उचगाव येथील बाबा नगर परिसरातील मोरया अपार्टमेंटमधील एका घरात बसवलेल्या स्मार्ट मीटरला काल(ता.०८) पहाटे दोनच्या सुमारास आग लागली. शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. नवीनच बसवण्यात आलेल्या स्मार्ट मीटरला आग लागल्याने स्मार्ट मीटरच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या घटनेची महावितरणकडून चौकशी होण्याची शक्यता आहे..आगीची माहिती मिळताच उचगावचे पोलीस पाटील स्वप्नील साठे, गांधीनगर पोलीस ठाण्याचे कॉन्स्टेबल भूषण ठाणेकर, मोरे, होमगार्ड तानाजी वळकुंजे तसेच महावितरणचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने वीजपुरवठा खंडित केला. त्यानंतर आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न करण्यात आले..Kolhapur Smart Meter : स्मार्ट मीटरला विरोध, महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी वाद न घालता थेट दारातील खांबवरच बसवलं मीटर.दरम्यान, कोल्हापूर अग्निशामक दलालाही पाचारण करण्यात आले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी पोहोचून आग विझवली.आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तसेच या घटनेत किती नुकसान झाले, याची माहिती समोर आलेली नाही. याप्रकरणी अद्याप कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.