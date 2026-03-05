कोल्हापूर

Highway helmet rule Kolhapur : कोल्हापूर महामार्गावर दुचाकीस्वारांना ‘नो हेल्मेट-नो एन्ट्री’, १६ मार्चपासून नियम लागू

Kolhapur traffic rule update : दुचाकीस्वारांसाठी महत्त्वाचा निर्णय! कोल्हापूर महामार्गांवर १६ मार्चपासून ‘नो हेल्मेट-नो एन्ट्री’ नियम लागू; वाहतूक पोलिसांची कडक कारवाई होणार.
Sandeep Shirguppe
Kolhapur highway no helmet no entry : कोल्हापूर महामार्गावरील वाढते अपघात लक्षात घेऊन १६ मार्चपासून महामार्गावर दुचाकीस्वारांना ‘नो हेल्मेट नो एन्ट्री’ अशी विशेष मोहीम राबविली जाणार आहे, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांनी आज दिली.

