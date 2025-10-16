Kolhapur Police Action : दारूसाठी पैसे न दिल्याने तरुणाने आज आपल्या सावत्र आईचा खलबत्ता डोक्यात घालून खून केला. हा प्रकार आज सकाळी भारतनगरमध्ये घडला. सावित्रीबाई अरुण निकम (वय ५३) असे मृत महिलेचे नाव आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी विजय अरुण निकम (वय ३५, रा. भारतनगर, साळोखे पार्कजवळ, राजेंद्रनगर परिसर) याला अटक केली..दरम्यान, विजयनेच सकाळी सहाच्या दरम्यान बहिणीला दूरध्वनी करून मी आईचा खून केला आहे, असे सांगितले. त्यानंतर त्याने शेजाऱ्यांना उठवले आणि मी आईचा खून केला आहे, पोलिसांना बोलवा, मी येथेच थांबतो, असे सांगितले. शेजाऱ्यांनी पाहिले तर सावित्रीबाई रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्या होत्या. रक्ताचा सडा उंबरठ्यापर्यंत आला होता. त्यांनी हा प्रकार राजारामपुरी पोलिसांना कळविला. दरम्यान, विजयची बहीण रोहिणी पोर्लेकर यांनी फिर्याद दिल्यानंतर राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात याची नोंद झाली. पोलिसांनी खलबत्ता जप्त केला. न्यायवैद्यक पथकही दाखल झाले होते. विजयला अटक केल्यानंतर पोलिसांनी घर बंद केले..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः भारतनगरात सावित्रीबाई आणि मुलगा विजय दोघेच घरी राहात होते. विजय नेहमीच दारूसाठी आईकडे पैसे मागत होता. पैसे दिले नाहीत तर मारहाण करीत होता. आई महाद्वार रोडवर किरकोळ साहित्य विक्रीचा व्यवसाय करीत होती. विजय मनात आले तर कामावर जात होता. तो सेंट्रिंग कामासह मिळेल ते काम करीत होता. त्यामुळे तो पैशासाठी आईला मारहाण करीत होता. तो मंगळवारी रात्रीही नेहमीप्रमाणे घरी आला. त्यावेळीही त्यांच्यात वाद झाला होता; मात्र हे नेहमीचेच असल्यामुळे त्याकडे कोणीही गांभीर्याने पाहिले नाही. सकाळी सहाच्या सुमारास त्याने सावत्र आईच्या डोक्यात खलबत्ता घालून खून केला..राजारामपुरी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांच्या पथकाने तातडीने विजयला ताब्यात घेतले. घटनास्थळी गर्दी जमली होती. सावित्रीबाईंच्या डोक्याचा चेंदामेंदा झाला होता. शेजारीच वरवंटाही पडला होता. विजयला स्थानिकांकडून मारहाण होईल म्हणून पोलिसांनी त्याला सुरक्षित ठिकाणी थांबवले. पंचांसह त्याला घटनास्थळावर आणल्यानंतर त्याने खून कसा केला, याची माहिती पोलिसांना दिली. करवीरचे उपअधीक्षक अप्पासाहेब पवार यांनी घटनास्थळी भेट दिली. निरीक्षक सुशांत चव्हाण, सहायक पोलिस निरीक्षक भरत साळुखे, उपनिरीक्षक सचिन चंदन आणि समीर हिले तपास करीत आहेत..Kolhapur Crime News : सख्ख्या भावावर झाडली छऱ्याच्या बंदुकीतून गोळी, कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लजमधील घटना.दारूसाठी नेहमीच मारहाणबहीण रोहिणी सकाळी घटनास्थळी दाखल झाली. ती शेजाऱ्यांच्या दारात बसून होती. त्यांनी पोलिसांना सांगितले, की विजय वारंवार आईला मारणार, असे म्हणत होता; मात्र दारूला पैसे दिले की तो शांत होत होता. तो आईचा खून करेल असे वाटले नाही. त्याला सोडू नका, मागील दिवाळीतसुद्धा त्याने दारूला पैसे दिले नाहीत म्हणून आईच्या डोक्यात कुकर घातला होता. त्यावेळी दोन दिवसांत पोलिसांनी त्याला सोडले होते. आता सोडू नका, असेही रोहिणीने सांगितले..पश्चाताप नाही, चेहऱ्यावर हास्यविजयला पोलिसांनी आईच्या मृतदेहाजवळ नेले. तेथे त्याच्याकडून सर्व माहिती घेतली. यावेळी तेथे पंचही होते. त्यानंतर त्याला पोलिसांनी अटक करून गाडीत बसविले. यावेळी त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य होते. कोणताही पश्चाताप नव्हता.मारहाणीला कंटाळून पत्नी दोन मुलींसह माहेरीविजयचा विवाह झाला आहे. त्याला दोन मुली आहेत. तो पत्नीला वारंवार त्रास देत होता. मारहाण केल्यामुळे ती गेल्या काही वर्षांपासून दोन्ही मुलींसह घर सोडून माहेरी गेली आहे. विजयच्या दोन्ही बहिणींचा विवाह झाला आहे.फाशी द्या, सोडू नका...विजयवर हल्ला होण्याची शक्यता असल्यामुळे पोलिसांनी त्याच्या सुरक्षेची व्यवस्था केली. संतप्त नागरिकांनी त्याला कठोर शिक्षा करा, फाशी द्या, अशी मागणी पोलिसांकडे केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.