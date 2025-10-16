कोल्हापूर

Kolhapur Stepmother Killed : दारूसाठी सावत्र आईचा खून केल्याचा कसलाही पश्‍चाताप नाही, हसत हसत पोलिसांच्या गाडीत बसला अन्...

Kolhapur Crime : दारूसाठी सावत्र आईचा खून केल्याच्या आरोपात अटक करण्यात आलेल्या आरोपीने पोलिसांसमोर कोणताही पश्‍चाताप व्यक्त केला नाही.
Kolhapur Stepmother Killed

दारूसाठी सावत्र आईचा खून केल्याच्या आरोपात अटक, कोल्हापुरातील घटना

Sandeep Shirguppe
Kolhapur Police Action : दारूसाठी पैसे न दिल्याने तरुणाने आज आपल्या सावत्र आईचा खलबत्ता डोक्यात घालून खून केला. हा प्रकार आज सकाळी भारतनगरमध्ये घडला. सावित्रीबाई अरुण निकम (वय ५३) असे मृत महिलेचे नाव आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी विजय अरुण निकम (वय ३५, रा. भारतनगर, साळोखे पार्कजवळ, राजेंद्रनगर परिसर) याला अटक केली.

