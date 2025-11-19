Kolhapur ZP: तगड्या प्रतिस्पर्ध्यांसाठी ‘स्वीकृत’चा सापळा; घरच्या उमेदवाराला वाचवण्यासाठी राजकीय डाव, कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची ठिणगी

कोल्हापूर: जिल्हा परिषदेच्या रणधुमाळीत स्वीकृत सदस्य बनवण्याची नवीन, धूर्त पद्धत चर्चेचा विषय ठरत आहे. प्रत्येक पक्षातील काही वरिष्ठ नेते घरच्या उमेदवाराला अडथळा राहू नये म्हणून प्रबळ प्रतिस्पर्ध्यांना आश्वासनांची खैरात करत आहेत; .पण त्यामागील राजकीय गणित, त्यातील भ्रम, तगड्या उमेदवारांची पकड सैल करण्यासाठी आखलेली रणनीती आणि वर्षानुवर्षे मेहनत घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मनातील संभ्रमामुळे जिल्ह्यात खदखद आहे. तगड्या उमेदवाराला निवडणुकीपासून दूर ठेवणे हा एकमेव पर्याय म्हणून ‘स्वीकृत सदस्य बनवतो’, या आश्वासनाचे गाजर दाखवले जात आहे. मात्र, मतदार किंवा कार्यकर्ते याला राजकीय सापळा म्हणत आहेत.- सुनील पाटील, कोल्हापूर.kolhapur ZP: कुस्त्यांच्या मैदानांवर भावी जिल्हा परिषद सदस्यांचा राजकीय रंग, कोल्हापूर जिल्ह्यात मिनी विधानसभेसाठी अनेकांनी ठोकळा अघोषीत शड्डू.जिल्हा परिषदेची निवडणुकीसाठी तीन-चार वर्षांपासून तयारी केली जात आहे. कोणत्या गटात कोणते आरक्षण पडणार, कोणत्या गटात कोणाची पकड आहे, याची माहिती घेतली जात होती आणि त्यानुसार संपर्क ठेवला जात होता. .त्यामुळेच अनेक उमेदवारांनी त्या त्या गटात स्वतःचा राजकीय जम बसवला. शेतीपासून अंत्यसंस्कारापर्यंत ग्रामस्थांच्या सुख-दुःखात हजर राहिले. लग्नसमारंभ, मदतकार्य, स्थानिक प्रश्नामध्ये सर्वच पातळीवर त्यांनी स्वतःला सिद्ध केले. त्यामुळे अशा उमेदवारांना अचानकपणे ‘तुम्ही माघार घ्या आणि तुम्हाला आम्ही स्वीकृत सदस्य करून घेतो’, अशी आश्वासने दिली जात आहेत, तर काहींना तसा प्रस्तावही ठेवला आहे..Kolhapur ZP Reservation : करवीर, राधानगरी, भुदरगड, पन्हाळ्याचे सभापतिपद खुले; शिरोळ, हातकणंगले अनुसूचित जमातींसाठी राखीव.चार वर्षांपासून कष्ट करून बसलेल्या उमेदवाराने आता घरच्या उमेदवारासाठी का मागे हटावे? यामुळे तळागाळात नाराजी, संताप आहे. घरचा उमेदवार जिंकला नाही तर पुढील पाच वर्षे त्या नेत्याची सत्ता, मान-सन्मान, स्थानिक समीकरणे सगळे धोक्यात येते. म्हणूनच तगड्या उमेदवाराभोवती फिल्डिंग रचली जात आहे..कार्यकर्त्यांना बोलावून संबंधित उमेदवारांवर अप्रत्यक्ष दबाव आणला जात आहे. भावनिक पद्धतीने आग्रह करत मदतकार्यांचे आवाहन केले जात आहे. विविध पद्धतीने तगड्या उमेदवाराला मागे हटवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे आ.श्वासन खरे की केवळ निवडणुकीतला डाव आहे, असा पेच उभा राहत आहे. स्वीकृत सदस्याचे आश्वासन हे तगड्या उमेदवाराला दूर ठेवण्याचा राजकीय डाव असल्याचीही चर्चा आहे. ज्या उमेदवाराची स्वतःची पकड, उपस्थिती, कामे आणि मतदारांमध्ये प्रतिष्ठा आहे, त्याने हे गाजर पाहून पावले मागे घ्यावीत का, हा खरा प्रश्न आहे..स्वीकृत सदस्य ही संकल्पना चुकीची नाही; परंतु तिचा वापर राजकीय दबाव टाकण्यासाठी केला जातो तेव्हा त्याचा अर्थ बदलतो. स्वीकृत सदस्यांची निवड ही बहुतेक वेळा सत्तेत येणाऱ्या गटातील नेत्यांच्या हातात असते. त्यामुळे हे आश्वासन हा प्रत्यक्ष पर्याय कमी आणि उमेदवाराला निवडणुकीतून दूर ठेवण्याचा डाव जास्त दिसत आहे..वरिष्ठ नेत्यांच्या शब्दांवर विश्वास ठेवावा का?जिल्हा परिषदेला स्वीकृत सदस्य करून घेण्याची आश्वासने निवडणुकीच्या काळातच जास्त दिली जातात. निवडणूक संपल्यानंतर परिस्थितीनुसार आश्वासनांचे अर्थ बदलतात, भूमिकाही बदलतात आणि काहीवेळा संधीही राहात नाही. .यापूर्वीही अनेक उदाहरणे आहेत की, ज्यांना स्वीकृत सदस्य करण्याचे आश्वासन दिले, त्यांचे नाव शॉर्टलिस्टमध्येही आले नाही. काहीजण तर निवडणूक संपल्यानंतर नेत्यांच्या फोन लिस्टमधूनच गायब झाले आहेत. स्वतःची ताकद, समाजाचा सपोर्ट, विकासकामांची पायाभरणी असताना फक्त शब्दांवर उमेदवाराने विश्वास कसा ठेवावा? असा सवाल उपस्थित होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.