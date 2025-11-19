कोल्हापूर

Kolhapur ZP: तगड्या प्रतिस्पर्ध्यांसाठी ‘स्वीकृत’चा सापळा; घरच्या उमेदवाराला वाचवण्यासाठी राजकीय डाव, कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची ठिणगी

Kolhapur ZP Election: जिल्हा परिषदेच्या रणधुमाळीत स्वीकृत सदस्य बनवण्याची नवीन, धूर्त पद्धत चर्चेचा विषय ठरत आहे.प्रत्येक पक्षातील काही वरिष्ठ नेते घरच्या उमेदवाराला अडथळा राहू नये म्हणून प्रबळ प्रतिस्पर्ध्यांना आश्वासनांची खैरात करत आहेत.
