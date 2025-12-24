Kolhapur Election : महापालिका निवडणूक रणधुमाळी सुरू; अर्ज घेण्यासाठी इच्छुकांची निवडणूक कार्यालयांत गर्दी

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणाऱ्या इच्छुकांची, कार्यकर्त्यांची आज पहिल्या दिवशी अर्ज घेण्यासाठी झुंबड उडाली. एकाच दिवशी तब्बल ५१० अर्जांची विक्री झाली. शहाजी कॉलेजच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहातील निवडणूक कार्यालयातून सर्वाधिक १३१ अर्जांची विक्री झाली आहे..सातही निवडणूक कार्यालयांतील कामकाजाला सुरुवात झाली. त्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात २५ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. या निवडणूक कार्यालयांमध्ये अर्ज विक्री व स्वीकारण्याच्या पहिल्याच दिवशी आज अर्ज घेण्यासाठीच गर्दी झाली. .Kolhapur Municipal : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात; प्रशासनाकडून सात निवडणूक कार्यालये सुरू.प्रत्येक अर्जासाठी शंभर रुपये शुल्क असून, त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रांच्या यादीचे पत्रक, शपथपत्र देण्यात येत आहे. तिथे मतदार यादीही पाहण्यासाठी ठेवल्या आहेत. आज सात कार्यालयांमधून ५१० अर्जांची विक्री झाली. त्यामध्ये एका इच्छुकाने स्वतःबरोबर पत्नी, कार्यकर्त्यांच्या नावाने असे चार-चार अर्ज घेतले आहेत. .त्यामुळे अर्जांची संख्या मोठी दिसत असली तरी प्रत्यक्षात अर्ज दाखल करणाऱ्यांची संख्या कमी वाटते. उद्याही अर्ज विक्री जास्त होण्याची शक्यता आहे. पहिल्या दिवशी सर्व ठिकाणी एकही अर्ज दाखल झालेला नाही. अर्ज दाखल करताना सर्वसाधारण गटासाठी पाच हजार, तर इतर सर्व प्रवर्गांसाठी अडीच हजार अनामत रक्कम भरायची आहे. .Kolhapur Muncipal : पाच वर्षांनंतर कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीचा श्रीगणेशा; उद्यापासून उमेदवारी अर्ज दाखल.प्रत्येक कार्यालयाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहाय्यक निवडणूक अधिकारी, महापालिका अधिकारी, कर्मचारी तसेच पोलिस उपस्थित होते. सर्वांत जास्त अर्ज विक्री शहाजी कॉलेजमध्ये असलेल्या निवडणूक कार्यालयातून झाली. त्यानंतर प्रभाक क्रमांक एक, दोन व पाच मधून ८१ अर्जांची विक्री झाली आहे..एकीकडे अर्ज विक्री जोरात सुरू असताना ना हरकत दाखल्यासाठी व्ही. टी. पाटील सभागृहातील एक खिडकी केंद्रात मोठी गर्दी झाली आहे. तिथे ४५० वर अर्ज आले आहेत. त्यांच्याकडून थकबाकी, कर भरून घेऊन ना हरकत दाखले दिले जात आहेत. यातून दहा लाखांवर उत्पन्न मिळाले आहे..हॉकी स्टेडियम कार्यालय ५८यशवंतराव चव्हाण सभागृह १३१ गांधी मैदान कार्यालय ५६राजोपाध्येनगर हॉल ६६दुधाळी पॅव्हेलियन ७२ व्ही. टी. पाटील सभागृह ४६महासैनिक प्रशिक्षण केंद्र ८१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.