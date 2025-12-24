कोल्हापूर

Kolhapur Election : महापालिका निवडणूक रणधुमाळी सुरू; अर्ज घेण्यासाठी इच्छुकांची निवडणूक कार्यालयांत गर्दी

510 Nomination Forms Sold on Day One : सातही निवडणूक कार्यालयांतील कामकाज सुरू; अर्ज विक्रीच्या पहिल्याच दिवशी उत्स्फूर्त प्रतिसाद, ना हरकत दाखल्यासाठी व्ही. टी. पाटील सभागृहात एक खिडकी केंद्रावर मोठी गर्दी.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणाऱ्या इच्छुकांची, कार्यकर्त्यांची आज पहिल्या दिवशी अर्ज घेण्यासाठी झुंबड उडाली. एकाच दिवशी तब्बल ५१० अर्जांची विक्री झाली. शहाजी कॉलेजच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहातील निवडणूक कार्यालयातून सर्वाधिक
१३१ अर्जांची विक्री झाली आहे.

