Narasobawadi News: नृसिंहवाडी दत्तजयंतीचा भक्तिरंग पुन्हा खुलणार; छत्रपतींच्या परंपरेतून सजलेला दहा दिवसांचा अध्यात्मिक सोहळा

Nrusinhawadi Datta Jayanti: ‘दत्त जन्मकाळ’ सोहळ्यात भक्तांना मिळणारा दिव्य आध्यात्मिक स्पर्श; गाभाऱ्यातील रीतिरिवाज, पाळणा आणि भक्तिरसाची अनोखी अनुभूती
सकाळ वृत्तसेवा
नृसिंहवाडी: येथे दत्त जयंती उत्सवाची चाहूल लागताच सर्वत्र भक्तिभावाने नटलेल्या वातावरणात उत्सवाची रंगत अधिक खुलते. ऐतिहासिक संदर्भ पाहिल्यास लक्षात येते की, कोल्हापूरच्या छत्रपतींच्या परंपरेतून हा उत्सव सोहळा होतो.

