Village Road Dispute : पाणंद रस्त्यावरून होणाऱ्या वादावर प्रशासनाचे महत्वाचे पाऊल, रस्त्यांचे 'बारसं' घालून अतिक्रमण निघणार

Maharashtra Rural Roads : आता गाव, पाणंद रस्त्यांना ओळख क्रमांक मिळणार आहेत. त्यामुळे रस्त्याच्या वापरावरुन होणार वाद कमी होणार आहेत. त्याचबरोबर या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे ही निघणार आहेत. तसेच गावात किती पाणंद, गाडी व ग्रामीण मार्ग याची यादी गावपातळीवर तलाठी दफ्तरी उपलब्ध राहणार आहे. याबाबतची कार्यवाही छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत ता. १७ सप्टेंबर ते ता. २ ऑक्टोबर या कालावधित सेवा पंधरवड्यात करण्यात येणार आहे. त्यानुसार महसूल विभाग व भूमि अभिलेख विभागाकडून तयारी सुरु करण्यात आली आहे..सध्या गाव रस्ते, पाणंद रस्ते, गाडी मार्ग, पायमार्ग सध्या गाव नकाशांमध्ये आहेत. मात्र, काही रस्त्यांची नोंद दप्तरी नसल्याने स्थानिक पातळीवर या रस्त्यांच्या वापराबाबत तक्रारी येत असून, काही ठिकाणी अतिक्रमणही झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर भूमी अभिलेख विभागाने रस्त्यांचे वर्गीकरण करून त्याची अधिकार अभिलेखातील नोंद करण्याचे ठरविले आहे. यापूर्वी झालेल्या मूळ जमाबंदी सर्वेक्षणावेळी तयार करण्यात आलेल्या नकाशांमध्ये, तसेच एकत्रीकरण योजनेवेळी तयार करण्यात आलेल्या गटांच्या गाव नकाशांमध्ये अस्तित्वात असलेले गाव रस्ते, पाणंद रस्ते, गाडी मार्ग, पायमार्ग दर्शविण्यात आले आहेत..परंतु त्यानंतर वेळोवेळी केलेल्या नवीन रस्त्यांच्या नोंदी गाव दप्तरी नाही. याची नोंद करण्यासाठी आता ग्रामसेवक, तलाठी,कोतवाल व पोलिस पाटील यांच्या मदतीने रस्त्यांची यादी तयार करण्यात येईल. त्यानंतर या रस्त्यांची माहिती नवीन गट व नमुना तलाठी दफ्तरात समाविष्ट केला जाईल. त्यानंतर या रस्त्यांना क्रमांक दिले जातील. जिल्हा, तालुका व गावाचा प्रत्येकी एक कोड असेल. त्यानंतर रस्त्यांची रुंदीची नोंद पाहून ए, बी, सी,डी असा कोड ही दिला जाईल. गावस्तरावर रस्त्यांची यादी करुन ती ग्रामसभेसमोर ठेवली जाईल. येथे गाव नमुना एक-फ करुन तो तलाठीस्तरावर उपलब्ध केला जाईल..Kolhapur Loudspeaker : कोल्हापूर साउंड सिस्टीमसमोर अर्धा मिनिट थांबलो, नाकातून आले रक्त.जेणेकरुन रस्त्त्यांची यादी गावस्तरावर राहील. तो रस्ता कोणत्या सर्व्हे क्रमांकाजवळ आहे याची नोंद होईल. एकंदरीत या रस्त्यांची सर्व माहिती गावस्तरावर जतन करुन ठेवली जाणार आहे. तसेच या रस्त्यांची नोंद सातबाऱ्यावरही घेतली जाणार आहे. यामुळे रस्त्याच्या वापरावरुन होणारे वाद कमी होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर यावरील अतिक्रमण ही निघेल. महसूल प्रशासनालाही रस्ते कोठे आहेत याची माहिती उपलब्ध राहील..जिल्ह्यातील ५०० रस्ते अतिक्रमणमुक्तजिल्ह्यातील सुमारे ५०० पाणंद रस्ते आतापर्यंत अतिक्रमणमुक्त करण्यात आले आहेत. उर्वरीत रस्त्यांवरील अतिक्रमण हे या सेवा पंधरवड्यामध्ये काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.अमरावती पॅटर्नच्या धर्तीवर कोल्हापुरी पॅटर्नया पॅटर्ननुसार गाव नकाशे प्रिंट काढून त्यावर विविध रंगाचे गाव नकाशे दर्शविले आहेत. त्यावर रस्त्यांच्या रुंदीसह शेरा लिहिण्यात आला आहे. त्याचे नकाशे लॅमिनेशन करुन ते गाव चावडीत लावण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर कोल्हापूरात अंमलबजावणी केली जाणार आहे. परंतु जिल्हाधिकारी येडगे यांनी यामध्ये आणखी सुलभता आणली आहे. त्यानुसार हे नकाशे संगणकावर केले जातील. त्याला दोन क्युआर कोड दिले जाणार आहेत. एका क्युआर कोडला लिंक सातबाऱ्याची तर दुसऱ्या क्युआर कोडला नकाशाची वेबसाईट जोडली जाईल. यामुळे लोकांना रस्त्यांची माहिती सहज उपलब्ध होईल..राज्य सरकारने सेवा पंधरवड्यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. यामध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार गाव, पाणंद, ग्रामीण रस्त्यांची माहिती संकलित करुन त्यांना क्रमांक दिले जाणार आहेत. त्यानंतर या रस्त्यांची सर्व माहिती गावस्तरावर जतन करुन ठेवली जाणार आहे. याबाबतची कार्यवाही ता. १७ ते ता. २ ऑक्टोबर या कालावधित केली जाणार आहे.-अमोल येडगे, जिल्हाधिकारी.