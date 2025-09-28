Omkar Elephant : एका ओंकार हत्तीने दोन राज्यांना आणलं जेरीस, थेट अंगणात आल्याने तारांबळ; वनविभाग सपशेल अपयशी

गेल्या काही दिवसांपासून गोव्यातील तांबोसे गावात असलेला ओंकार हत्ती आज तेरेखोल नदी पार करून सातोसे-मडुरा सीमेवरील रेखवाडीमध्ये दाखल झाला; त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीती आणि पळापळ झाली.ओंकार हत्तीने परिसरातील भातशेती व भाजीपाला शेतीचे मोठे नुकसान केले असून, त्याला पाहण्यासाठी लोकांनी मोठी गर्दी केली आहे; ‘ओंकार’ म्हणून हाक मारल्यावर तो प्रतिसाद देतो अशी चर्चा स्थानिकांत आहे.सिंधुदुर्ग व गोवा वनविभागाचे पथक हत्तीच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून, वस्तीत येण्यापासून रोखण्यासाठी फटाके व अन्य उपाययोजना सुरू आहेत..Goa Maharashtra Border Elephant : गेले काही दिवस गोव्याच्या हद्दीत तांबोसे गावात स्थिरावलेल्या ओंकार हत्तीने आज सायंकाळी तेरेखोल नदी पार करत मडुरा-सातोसे सीमेवर असलेल्या रेखवाडीत आपली हजेरी लावली. वाडीतील अनेकांच्या अंगणात हत्ती दाखल झाल्यामुळे सर्वांचीच पळापळ झाली. हत्तीला पाहण्यासाठी परिसरात गर्दी जमल्याने वनविभागाची तारांबळ उडाली. ओंकारचा वावर सध्या सातोसे-मडुरे येथील जंगल परिसरात असून, वनविभाग त्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून आहे..ओंकारला वस्तीत येण्यापासून रोखण्यासाठी वन विभागाच्या जलद कृषी दलाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. दोडामार्ग तालुक्यातील केर गावातून आलेल्या ओंकारने सुरुवातीला नेतर्डे, डिंगणे, डोंगरपाल परिसरात हाहाकार माजवला. त्यानंतर त्याने मोपा-कडशी येथे गोव्याच्या हद्दीत प्रवेश केला होता. गेल्या आठ-दहा दिवस त्याचा वावर तोरसे-तांबोसे या गोवा हद्दीतील गावांत होता. हा हत्ती गोव्यातच स्थिरावल्याने वन विभाग निश्चित होते; मात्र तो आज पुन्हा सायंकाळी सातोसे-रेखवाडीत दाखल झाला..गोव्यातील तांबोसे गावात तेरेखोल नदीलगतच्या भातशेतीत या हत्तीचा सकाळी वावर होता. त्यानंतर आज दुपारी त्याने तेरेखोल नदी पार करत सातोसे-रेखवाडी परिसरात प्रवेश केला. हत्ती थेट गावात आल्याची बातमी पसरल्यानंतर त्याला पाहण्यासाठी लोकांनी गर्दी केली होती. या परिसरात असलेल्या भातशेतीचे त्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले. हत्तीला पाहण्यासाठी जमलेल्या अनेकांनी त्याची छबी आपल्या कॅमेऱ्यात कैद केली..विशेष म्हणजे, ओंकार म्हणून हाक मारल्यानंतर त्याच्याकडून प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती स्थानिकात पसरल्याने त्याला पाहण्यासाठी गर्दी वाढतच आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी ग्रामस्थांनी खबरदारी घेण्याचे आवाहन वनविभागाच्या जलद कृती दलाचे प्रमुख बबन रेडकर यांनी केले आहे. सायंकाळी रेखवाडी येथील राजन वर्धम यांच्या घराजवळ ओंकार हत्तीचा वावर होता. हत्ती भर वस्तीतील पाणंदीमध्ये फिरत होता. त्याने या परिसरात भातशेती व भाजीपाला शेतीची मोठ्या प्रमाणात नासधूस केली..त्याने पुन्हा गोव्याच्या हद्दीत प्रवेश करू नये, यासाठी गोवा वनविभागाचे कर्मचारी तेरेखोल नदीच्या काठावर मोठ्या प्रमाणात फटाके फोडत आहेत. सावंतवाडीचे परिक्षेत्र वनअधिकारी सुहास पाटील, सहायक वनसंरक्षक वैभव बोऱ्हाटे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन आढावा घेतला. तसेच कनविभागाच्या पथकाला सूचना दिल्या. सध्या हत्तीचा वावर रेखवाडीतील भाटले परिसरात असून सिंधुदुर्ग वनविभागाचे २० जणांचे पथक त्याच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे..Kolhapur Open Drain Death : कोल्हापूर महापालिकेच्या खुल्या गटारी म्हणजे मृत्यूचा सापळा, गटारीत पडून मुलाचा हकनाक बळी.FAQQ1. ओंकार हत्ती सध्या कुठे आहे?A1. सातोसे-मडुरा सीमेवरील रेखवाडी व भाटले परिसरात.Q2. हत्तीमुळे काय नुकसान झाले आहे?A2. परिसरातील भातशेती आणि भाजीपाला शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.Q3. वनविभाग हत्तीवर कसा नियंत्रण ठेवत आहे?A3. जलद कृती दल तैनात करून, फटाके फोडून व अन्य उपायांनी हत्तीला वस्तीतून परत जंगलात पाठवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे; पथक त्याच्या हालचालींवर सतत लक्ष ठेवत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.