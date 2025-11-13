कोल्हापूर

Kolhapur News: उच्च न्यायालयाचा निर्णय; ओंकार हत्तीला तात्पुरते गुजरातच्या ‘वनतारा’मध्ये पाठवण्याचे आदेश

Omkar elephants migrate to Vantara: ओंकार हत्तीला तात्पुरते गुजरातच्या ‘वनतारा’ प्राणी संग्रहालयात पाठवण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला असून पुढील निर्णयासाठी समिती नेमण्यात येणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओंकार हत्तीला तात्पुरते गुजरात येथील ‘वनतारा’ येथे पाठवावे. तसेच उच्चस्तरीय समिती नेमून पुढील निर्णय होईल. दाखल जनहित याचिका कायम ठेवून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने आज हा निर्णय दिला.

