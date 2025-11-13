Kolhapur News: उच्च न्यायालयाचा निर्णय; ओंकार हत्तीला तात्पुरते गुजरातच्या ‘वनतारा’मध्ये पाठवण्याचे आदेश

कोल्हापूर: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओंकार हत्तीला तात्पुरते गुजरात येथील ‘वनतारा’ येथे पाठवावे. तसेच उच्चस्तरीय समिती नेमून पुढील निर्णय होईल. दाखल जनहित याचिका कायम ठेवून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने आज हा निर्णय दिला. .येथील डिव्हिजन बेंचचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली, अशी माहिती याचिकाकर्ते प्रा. रोहित कांबळे यांना सहकार्य करणारे ॲड. उदय वाडकर आणि ॲड. केदार लाड यांनी दिली..''ओंकार''च्या ठिय्यासमोर बळीराजा हतबल.ओंकार हत्तीला वनतारा येथे हलविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी याबाबत सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली. तेथे त्यांनी राज्याचे मुख्य सचिव आणि वन विभागाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली. त्याची सुनावणी गेली काही दिवस येथील डिव्हिजन बेंच समोर सुरू होती..याचिकाकर्ते कांबळे यांच्याकडून बाजू मांडताना दोडामार्ग हा नैसर्गिक अधिवास आहे. प्राणी संरक्षण कायदा १९७२ च्या कलम ११ नुसार मानवी जीवितास धोका असल्यास, पीक किंवा इतरांचे नुकसान केले असल्यास, हत्ती आजारी असल्यास त्याचा अधिवास बदलता येतो. .‘हत्ती पकड मोहिमेवर बंदी घाला’.यासाठी केंद्र शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. वनतारा साधारण ३५०० एकर प्राणी संग्रहालय आहे. ते जंगल नाही. तेथे दीड लाखांहून अधिक प्राणी असून त्यामध्ये २०० हून अधिक हत्तीची संख्या आहे. ते जंगल होऊ शकत नाही. .तसेच अधिवास बदलावाच लागणार असल्यास ओंकारला चांदोली अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, राधानगरी अभयारण्य, कोयनानगर येथे सोडण्यात यावे, यांसह अन्य मुद्दे मांडण्यात आले. दरम्यान, सरकारी वकील टी. जे. कापरे यांनीही त्यांची बाजू मांडली. .वनविभागाने त्यांची बाजू मांडली. आदेश मिळताच ओंकारला ताब्यात घेऊन वनताराला सोडण्याची तयारी वनविभागाने दाखविली. अखेर न्यायालयाने ओंकारला तात्पुरते ‘वनतारा’ येथे पाठवावे. उच्चस्तरीय समिती नेमून पुढील निर्णय घ्यावा. उच्चस्तरीय समितीसमोर याचिकाकर्ते यांनीही बाजू मांडावी. तेथील निर्णय होईपर्यंत जनहित याचिका कायम ठेवण्यात येईल, असेही न्यायमूर्तींनी सांगितल्याचे ॲड. वाडकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.