Kolhapur Politics : एकाच गावात दोन झेंडे! कार्यकर्त्यांसमोर उभा ठाकलेला राजकीय पेच

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत एकाच गावात वेगवेगळ्या पक्षांचे दोन उमदेवार निवडणूक लढवित आहेत. अशा गावातील ग्रामस्थ, तरुण, तरुणींसमोर कोणाचा प्रचार करायचा आणि कोणत्या पक्षाचा झेंडा घ्यायचा, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे..यातही जो एका पक्षाचा कट्टर कार्यकर्ता होता, त्याला दुसऱ्याच पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवावी लागत असल्याने कार्यकर्त्यांना नेमके काय करावे, हे समजत नसल्याने प्रचार यंत्रणेपासून फारकत घेल्याचे चित्र आहे..Ichalkaranji Muncipal : इचलकरंजीत भाजपची कसोटी; नवे-जुने संघर्षामुळे निवडणूक रंगात.एकाच गावात वेगवेगळ्या पक्षांचे दोन उमेदवार रिंगणात उतरल्याने मतदारच नव्हे, तर कट्टर कार्यकर्त्यांमध्येही गोंधळ निर्माण झाला आहे. गावपातळीवर राजकारण म्हणजे नातेसंबंध, भावनिक गुंतवणूक आणि वर्षानुवर्षे उभारलेली पक्षनिष्ठा. मात्र, याच गावात कालपर्यंत एकत्र काम करणारे, एकाच झेंड्याखाली असणारे लोक आज परस्परविरोधी पक्षांचे झेंडे हातात घेऊन उभे ठाकले आहेत. .कोणाचा प्रचार करायचा, कोणाच्या घरी बैठक घ्यायची आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्या पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घ्यायचा, हा प्रश्न ग्रामस्थांसमोर उभा राहिला आहे. जो कार्यकर्ता वर्षांनुवर्षे एका पक्षाचा कट्टर समर्थक होता, त्यालाच परिस्थिती, समीकरणे आणि पक्षातील अंतर्गत राजकारणामुळे दुसऱ्याच पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवावी लागत आहे. .Kolhapur Election : स्वबळावर लढले, लोकशाही जपली; बलाढ्य पक्षांपुढेही अपक्ष, स्थानिक कार्यकर्त्यांचा ठाम प्रयत्न.पक्षनेतृत्वाने स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांचा विश्वास संपादन करण्याऐवजी त्यांना केवळ मतांची गणिते म्हणून पाहिल्याचे हे द्योतक आहे. याचा थेट परिणाम प्रचार यंत्रणेवर होत आहे. जे कार्यकर्ते सकाळपासून रात्रीपर्यंत घरोघरी जाऊन प्रचार करत होते, तेच आज हातावर हात ठेवून बसले आहेत. .काहींनी उघड नाराजी व्यक्त केली आहे, तर अनेकांनी शांतपणे प्रचार यंत्रणेपासून फारकत घेतली आहे. 'आम्ही कोणासाठी काम करायचे?' हा प्रश्न पक्षनेत्यांना अस्वस्थ करणारा असला, तरी त्याचे उत्तर देण्याची हिम्मत कुणाकडेही दिसत नाही..कार्यकर्ता म्हणून काम करणाऱ्या तरुण आणि तरुणींची अवस्था दयनीय आहे. एकीकडे सामाजिक माध्यमांवर पक्षीय प्रचाराचा भडिमार, तर दुसरीकडे घरातील, गावातील दबाव. कुणी एका उमेदवाराच्या बाजूने उभे राहिले, तर दुसरा गट नाराज होण्याची भीती. परिणामी, राजकारणापासून दूर राहणेच सुरक्षित, अशी मानसिकता तयार होत आहे. .पक्षांनीच जिंकण्याची क्षमता हाच एकमेव निकष आपल्या तत्त्वांना तिलांजली दिली आहे. निष्ठावान कार्यकर्त्यांपेक्षा जिंकण्याची क्षमता हाच एकमेव निकष मानला गेल्याने आज हा पेच निर्माण झाला आहे..कालचा कट्टर विरोधक आज पक्षात सहभागी होतो आणि थेट उमेदवार बनतो, तर कालचा निष्ठावान कार्यकर्ता बाजूला पडतो. अशा परिस्थितीत कार्यकर्त्यांकडून प्रामाणिक कामाची अपेक्षा ठेवणे म्हणजे फसवणूकच ठरत असल्याचे चित्र आहे.