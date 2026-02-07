कोल्हापूर

Kolhapur Market : कांद्याची आवक वाढली, भाव कोसळले! शाहू मार्केटमध्ये शेतकरी ग्राहकांचा खेळ बदलला

Onion Prices : शाहू मार्केट यार्डातील कांदा बाजारपेठ सध्या तेजीत असली, तरी दर मात्र घसरणीच्या वाटेवर आहेत. नव्या कांद्याच्या मोठ्या आवकेमुळे रोज १६ ते १८ हजार पोती बाजारात येत असून, त्याचा थेट परिणाम भावांवर झाला आहे. ग्राहकांना दिलासा मिळला.
कोल्हापूर : शाहू मार्केट यार्डातील घाऊक कांदा बटाटा बाजारपेठेत कांद्याची आवक वाढली आहे. त्यामुळे कांद्यातील भावाची घरसण सुरू आहे. यात सरासरी १०० रुपये दहा किलो असा भाव आहे. तर प्रथम श्रेणीचा कांदा १८० रुपये प्रतिदहा किलो आहे.

