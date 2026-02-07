Kolhapur Market : कांद्याची आवक वाढली, भाव कोसळले! शाहू मार्केटमध्ये शेतकरी ग्राहकांचा खेळ बदलला

कोल्हापूर : शाहू मार्केट यार्डातील घाऊक कांदा बटाटा बाजारपेठेत कांद्याची आवक वाढली आहे. त्यामुळे कांद्यातील भावाची घरसण सुरू आहे. यात सरासरी १०० रुपये दहा किलो असा भाव आहे. तर प्रथम श्रेणीचा कांदा १८० रुपये प्रतिदहा किलो आहे. .तृतीय श्रेणीचा कांदा ६० ते ५० रुपये दहा किलो याभावात मिळत आहे. नियमित बाजारपेठेत १५ ते ३५ रुपये प्रतिकिलो भावात कांदा मिळत आहे. यंदाच्या हंगामातील नवा कांदा बाजारपेठेत आला आहे. .Kolhapur Jaggery : दररोज १३ हजार लहान गुळाचे सौदे; कोल्हापूरच्या बाजारपेठेत गुळाला पुन्हा सोन्याचा भाव.कोल्हापूर बाजारपेठेत राज्यातील अन्य बाजारपेठांच्या तुलनेत पाच ते दहा रुपये जादा भाव मिळत असल्याने अनेक कांदा उत्पादक शेतकरी कांदा कोल्हापूरच्या बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणतात. त्यानुसार सातारा, पुणे, सोलापूर, अहिल्यानगर ग्रामीण भागातील विशेषतः दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात कांदा कोल्हापूर बाजार आणला आहे. .अशात कोल्हापुरात आणलेल्या कांद्याचे तत्काळ सौदे होत आहेत. गोवा, केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू येथे कांदा पाठवला जातो. यंदा गोवा व कोकणात पर्यटनाचा हंगाम तेजीत असल्याने कोकण व गोव्यांतूनही कांद्याला चांगली मागणी आहे..Sangli Chinese Muscat : चीनची ‘मस्कत’ द्राक्षे भारतीय बाजारात घुसली; द्राक्ष बागायतदारांसाठी धोक्याची घंटा.कोल्हापूरला १६ ते १८ हजार कांदा पोत्याची आवक होत आहे. २३ लाख १७ हजार पोत्यांची यंदाच्या हंगामात कांदा पोत्याची विक्री झाली आहे..सध्या बाजारपेठेत सहा हजार पोती कांदा शिल्लक आहे. रोज २० ते ४० गाड्या कांदा पोत्यांची आवक होत आहे. स्थानिक मागणी कमी असल्याने तसेच एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात कांदा बाजारपेठेत येत असल्याने भाव कमी झाले आहेत. शेतकऱ्याला जेमतेम नफा तर सामान्य ग्राहकाला किंचित कमी भावात कांदा मिळत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.