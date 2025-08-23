लहानपणी आई-वडिलांचं छत्र गमावलं, बालगृहात शिक्षण घेतलं; १० सरकारी पदांना गवसणी, शेवटी क्लासवन अधिकारी झालाच

लहानपणीच आई-वडिलांचं छत्र गमावल्यानं पोरका झाला. आजोबांना एकट्यानं सांभाळणं कठीण होतं. त्यामुळे अनाथ झालेल्या बाळाला आजोबांनी सांगलीत एका बालगृहात दाखल केलं. तिथं चांगलं शिक्षण घेऊन स्पर्धा परीक्षा देत आतापर्यंत १० सरकारी अधिकारी पदाच्या परीक्षेत यश मिळवलं. तरीही चांगल्या पदावर जायचं स्वप्न सोडलं नाही. शेवटी क्लासवन पदाची नोकरी मिळवूनच गप्प बसला. योगेशकुमार पुस्तके असं तरुणाचं नाव आहे. तो सहाय्यक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी म्हणून सरकारी सेवेत रुजू होत आहे..रात्रभर नोटा जाळत होता सरकारी इंजिनिअर तरी पैसे शिल्लक, छाप्यात सापडलं मोठं घबाड; कोट्यवधींच्या राखेसह रोकड जप्त.योगेशकुमार पुस्तके हा सांगलीत दादूकाका भिडे बालगृहात लहानाचा मोठा झाला. मूळचा सातारा जिल्ह्यातल्या खातवळ या गावाचा असलेल्या योगेशकुमारच्या आई-वडीलांचं तो लहान असतानाच निधन झालं. आई-वडिलांच्या मायेला मुकलेल्या योगेशकुमारला आजोबांनी बालगृहात पाठवलं. तिथं दहावीत योगेशकुमारनं ८५ टक्के गुण मिळवले. पुढं तंत्रनिकेतनमधून त्यानं पदविका अभियांत्रिकी पूर्ण केली. तर आष्टा इथं बीई पूर्ण केलं..समृद्धीवर सराफ व्यापाऱ्याला लुटलं, 4,78,79,000 रुपये किंमतीचं सोनं अन् रोकड घेऊन दरोडेखोर फरार.दरम्यान, वयाची १८ वर्षे पूर्ण होताच योगेशकुमारला बालगृह सोडावं लागणार होतं. मात्र विशेष बाब म्हणून योगेशकुमारला बालगृहात राहण्याची परवानगी मिळाली. त्यानं अभ्यास, चिकाटी, सातत्य यांच्या जोरावर स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास सुरू केला. त्यानं वेगवेगळ्या पदांसाठी परीक्षा दिली आणि त्यात यशही मिळवलं..योगेशने तलाठी, म्हाडा लिपिक, जीएसटी निरीक्षक, नगरपालिका कर निर्धारण अधिकारी, पीएसआय, विक्रीकर अधिकारी, मंत्रालय सहाय्यक कक्ष अधिकारी, कर सहाय्यक, महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकारी पदांच्या परीक्षेत यश मिळवलं होतं. सध्या तो बीडमध्ये महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकारी म्हणून काम करत होता. आता अनाथ आरक्षणातून क्लासवन झालेला तो पहिलाच तरुण ठरलाय..आरटीओमध्ये क्लासवन पदाला गवसणी घातल्यानंतर योगेशकुमार पुस्तके यांनी सांगितलं की, मी सुरुवातीला काही सरकारी पदांवर काम केलं. पण क्लासवन अधिकारी व्हायचं हे स्वप्न होतं. त्या स्वप्नाचा पाठलाग सुरू होता आणि अभ्यास कायम ठेवला. अभ्यासात सातत्य ठेवल्यानं क्लासवन पद मिळवू शकलो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.