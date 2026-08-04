कोल्हापूर

Dr D Y Patil Passed Away : पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे निधन; शिक्षण क्षेत्रात शोककळा

Educationist D Y Patil : पद्मश्री, शिक्षणसम्राट आणि माजी राज्यपाल डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे निधन झाले आहे. त्यांच्या निधनाने शिक्षण, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात शोककळा पसरली असून आमदार सतेज पाटील यांच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
Dr D Y Patil Passed Away kolhapur

Dr D Y Patil Passed Away kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
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Former Governor D Y Patil : शिक्षणसम्राट, पद्मश्री आणि माजी राज्यपाल डी. वाय. पाटील यांचे मंगळवारी कोल्हापूर येथे निधन झाले. ते ९१ वर्षांचे होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते आजारी असून त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. त्यांच्या निधनामुळे शिक्षण, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. आमदार सतेज पाटील आणि उद्योगपती संजय पाटील यांचे ते वडील होत.

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