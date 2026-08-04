कोल्हापूर

DY Patil News : 'आजोबांचे संस्कार हीच माझी ताकद'; डी. वाय. पाटील यांच्या निधनानंतर नात राजलक्ष्मी पाटील यांनी सांगितल्या आजोबांच्या आठवणी

शिक्षणमहर्षी डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात पोकळी; नात राजलक्ष्मी पाटील आजोबांच्या आठवणींमधून मूल्यांचे संस्कार आणि समाजकार्याची प्रेरणा उजळवत
Padma Shri Dr D. Y. Patil, renowned educationist and former Governor, passes away at 90.

Padma Shri Dr D. Y. Patil, renowned educationist and former Governor, passes away at 90.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर : महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्राचा भक्कम पाया रचणारे ज्येष्ठ नेते, विचारवंत आणि त्रिपुरा, बिहार व पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल पद्मश्री डॉ. ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव (डी. वाय.) पाटील यांचे वयाच्या ९० व्या वर्षी कोल्हापूर येथील राहत्या घरी निधन झाले. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्रासह देशभरातील शैक्षणिक वर्तुळात आणि सार्वजनिक जीवनात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या निधनाने संपूर्ण पाटील परिवारावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, त्यांची नात आणि सामाजिक कार्यकर्त्या राजलक्ष्मी पाटील यांच्यासोबतच्या त्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या आणि भावूक कौटुंबिक आठवणी या दुःखाच्या प्रसंगी सर्वांच्याच स्मरणात येत आहेत.

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