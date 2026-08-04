DY Patil News : 'आजोबांचे संस्कार हीच माझी ताकद'; डी. वाय. पाटील यांच्या निधनानंतर नात राजलक्ष्मी पाटील यांनी सांगितल्या आजोबांच्या आठवणी

कोल्हापूर : महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्राचा भक्कम पाया रचणारे ज्येष्ठ नेते, विचारवंत आणि त्रिपुरा, बिहार व पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल पद्मश्री डॉ. ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव (डी. वाय.) पाटील यांचे वयाच्या ९० व्या वर्षी कोल्हापूर येथील राहत्या घरी निधन झाले. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्रासह देशभरातील शैक्षणिक वर्तुळात आणि सार्वजनिक जीवनात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या निधनाने संपूर्ण पाटील परिवारावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, त्यांची नात आणि सामाजिक कार्यकर्त्या राजलक्ष्मी पाटील यांच्यासोबतच्या त्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या आणि भावूक कौटुंबिक आठवणी या दुःखाच्या प्रसंगी सर्वांच्याच स्मरणात येत आहेत..२२ ऑक्टोबर १९३५ रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील अंबाप या छोट्याशा गावात एका शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून संघर्ष करत आपले स्थान निर्माण केले. १९५७ मध्ये कोल्हापूरचे महापौर होण्यापासून सुरू झालेला त्यांचा राजकीय प्रवास पुढे विधानसभेपर्यंत आणि थेट राज्यपालपदापर्यंत पोहोचला. त्रिपुरा, बिहार आणि पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून त्यांनी अत्यंत यशस्वी आणि निष्कलंक कारकीर्द भूषवली. समाजकारण आणि शिक्षण क्षेत्रातील त्यांच्या अफाट योगदानाबद्दल केंद्र सरकारने १९९१ मध्ये त्यांना 'पद्मश्री' या नागरी सन्मानाने भूषवले होते..सार्वजनिक जीवनात आणि राजकारणात उत्तुंग यश मिळवले तरी डॉ. डी. वाय. पाटील यांची खरी ओळख 'शिक्षणमहर्षी' म्हणूनच राहिली. महाराष्ट्रात आणि देशात १५० हून अधिक अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शिक्षण संस्थांचे जाळे उभारून त्यांनी ग्रामीण व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाची दारे खुली केली..सार्वजनिक आयुष्यात इतकी मोठी जबाबदारी सांभाळत असतानाही त्यांनी कुटुंबाला आणि नातवंडांना नेहमीच अथांग प्रेम आणि मार्गदर्शनाचे छत्र दिले. आजोबांकडून मिळालेली समाजकार्याची प्रेरणा आणि मूल्यांचे संस्कार घेऊनच त्यांची नात राजलक्ष्मी पाटील या देखील लहान वयातच पर्यावरण संरक्षणाच्या क्षेत्रात सक्रियपणे कार्य करत आहेत..आजोबा आणि नातीमधील हे वात्सल्य, त्यांनी दिलेली शिकवण आणि संस्कार हीच पाटील परिवारासाठी सर्वात मोठी शिदोरी ठरली आहे. डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या रूपाने महाराष्ट्राने एक महान दृष्टा नेता, दानशूर शिक्षणतज्ज्ञ आणि अत्यंत प्रेमळ कौटुंबिक मार्गदर्शक गमावला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.