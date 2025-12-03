कोल्हापूर

Sangli News : पलूसमध्ये चुरशीचे मतदान! प्रभाग ७ मधील किरकोळ बाचाबाची सोडता मतदान शांततेत; ५९% मतदानाचा टप्पा पार

Strong Voter Turnout Marks : पलूस नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी आणि १० प्रभागातून २० नगरसेवक पदांसाठी निवडणूक होत आहे. ही निवडणूक काँग्रेस, राष्ट्रवादी व भाजप अशी तिरंगी होत असल्याने मोठी चुरस आहे. आज सकाळपासूनच अपेक्षेप्रमाणे सर्वच प्रभागामध्ये चुरशीने मतदान सुरू होते.
Strong Voter Turnout Marks

Strong Voter Turnout Marks

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पलूस : पलूस नगरपालिकेच्या दुसऱ्या निवडणुकीसाठी आज सकाळपासून मतदान करण्यासाठी मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या. काही बाचाबाचीचे किरकोळ प्रकार वगळता मतदान शांततेत पार पडले. दुपारी ३ वाजेपर्यंत सरासरी ५९.४९ टक्के मतदान झाले होते

Loading content, please wait...
Kolhapur
Bjp
NCP
election
mayor
Voter
nagarpalika

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com