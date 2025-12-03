Sangli News : पलूसमध्ये चुरशीचे मतदान! प्रभाग ७ मधील किरकोळ बाचाबाची सोडता मतदान शांततेत; ५९% मतदानाचा टप्पा पार

पलूस : पलूस नगरपालिकेच्या दुसऱ्या निवडणुकीसाठी आज सकाळपासून मतदान करण्यासाठी मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या. काही बाचाबाचीचे किरकोळ प्रकार वगळता मतदान शांततेत पार पडले. दुपारी ३ वाजेपर्यंत सरासरी ५९.४९ टक्के मतदान झाले होते.पलूस नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी आणि १० प्रभागातून २० नगरसेवक पदांसाठी निवडणूक होत आहे. ही निवडणूक काँग्रेस, राष्ट्रवादी व भाजप अशी तिरंगी होत असल्याने मोठी चुरस आहे. आज सकाळपासूनच अपेक्षेप्रमाणे सर्वच प्रभागामध्ये चुरशीने मतदान सुरू होते. .Mohol Municipal Election: 'मोहोळ नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी सरासरी 71.72 टक्के मतदान'; उमेदवारांची धाकधूक वाढली.महिला, पुरुष व युवक मोठ्या प्रमाणावर केंद्रावर मतदान करण्यासाठी आले. पलूस येथे २२ हजार ६७ मतदार आहेत. त्यामध्ये ११ हजार १४३ पुरुष, तर १० हजार महिला मतदारांचा समावेश आहे. .आज दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत पर्यंत १३ हजार १२७ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. प्रभाग क्रमांक ७ मध्ये बनावट मतदानाच्या आरोपावरून कार्यकर्त्यांमध्ये बाचाबाची व शाब्दिक चकमक झाली. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केला..Kolhapur Women Voters Lead : कोल्हापूर जिल्ह्यात महिलांची अभूतपूर्व आघाडी; ७८.८७% मतदानात महिलांनी पुरुषांना मागे टाकले! .त्यामुळे परिस्थिती आटोक्यात आली. हा प्रकार वगळता सर्व प्रभागांतील केंद्रावर मतदान शांततेत पार पडतानाचे चित्र पाहायला मिळाले. मतदारांना आणण्यासाठी वाहनांचा वापर केला जात होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.