महत्त्वाची अपडेट! राष्ट्रीय महामार्गावरील पश्चिमेकडील पूल वाहतुकीसाठी बंद होणार? पंचगंगा पुलावर दुहेरी वाहतुकीची चाचणी, पर्यायी मार्ग कोणते?

NHAI Conducts Trial Run for Dual Traffic on Panchganga Bridge : पुणे-बंगळूर महामार्गावर वाहतूक कोंडीची शक्यता; पंचगंगा पूल केंद्रस्थानी
Panchganga Bridge Traffic

Panchganga Bridge Traffic

नागाव : पंचगंगा नदीवरील एकाच पुलावरून दुहेरी वाहतूक सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने काल चाचणी घेतली. पुणे - बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या (Pune-Bengaluru Highway) सहापदरीकरणात पंचगंगा नदीवरील महामार्गाच्या (Panchganga Bridge Traffic) पश्चिमेकडील पूल वाहतुकीसाठी बंद होणार आहे.

