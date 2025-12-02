कोल्हापूर

Kolhapur Panchaganga : साडेतीन कोटींच्या रोषणाईचा प्रकल्प ‘अंधारात’; पंचगंगा घाट पर्यटन हंगामातही उजळला नाही!

Panchganga Ghat Lighting Delay Raises : पावसाळा संपला, नदीच्या पुराची भीती कमी झाली. पण, पंचगंगा नदीघाट परिसरातील आकर्षक विद्युत रोषणाई सुरू करण्यास अजून मुहूर्त मिळालेला नाही. पर्यटनाचा हंगाम सुरू झाला आहे.
