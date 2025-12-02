Kolhapur Panchaganga : साडेतीन कोटींच्या रोषणाईचा प्रकल्प ‘अंधारात’; पंचगंगा घाट पर्यटन हंगामातही उजळला नाही!

कोल्हापूर : पावसाळा संपला, नदीच्या पुराची भीती कमी झाली. पण, पंचगंगा नदीघाट परिसरातील आकर्षक विद्युत रोषणाई सुरू करण्यास अजून मुहूर्त मिळालेला नाही. पर्यटनाचा हंगाम सुरू झाला आहे. .पर्यटकांना खेचण्याची ताकद या परिसराकडे आहे. तेथील रोषणाई त्या परिसराला फोटोजनिक बनवत असताना ती सुरू करण्यासाठी कशाची प्रतीक्षा केली जात आहे? नियोजनाच्या या अंधारामुळे आकर्षक ‘स्पॉट’ पर्यटकांच्या नजरेतच येत नसल्याची स्थिती आहे..Ichalkaranji Panchaganga : इचलकरंजीत पंचगंगेची पातळी सतत घसरतेय; शहराचा पाणीपुरवठा धोक्यात, प्रशासनाचा धडाकेबाज निर्णय ‘उद्या लोखंडी बरगे घालणार’.रंकाळा तलाव, त्यावरील विद्युत रोषणाई पर्यटकांना खेचत आहे. त्याच पद्धतीने पंचगंगा नदीघाटही आकर्षक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विद्युत खांब उभे करून परिसर उजळवण्यात आला आहे. .त्याचबरोबरच घाटावरील जुनी आकर्षक मंदिरे तसेच पात्रातील मंदिरे, शेजारील उद्यान, नदीघाट, ऐतिहासिक पूल हे सर्व स्पॉट नजेरत भरण्यासाठी आकर्षक रोषणाई करण्यात आली. घाटावरील मंदिराच्या भिंतीवर प्रकाशझोत, पात्रातील मंदिरे, घाटावर, पंचगंगा पुलाला विविध प्रकारची रोषणाई केली आहे. .Panchayat Responsibility: गाळ, झुडपे आणि दुर्लक्ष माजगाव घाटाची दयनीय अवस्था उघड करते स्थानिक प्रशासनाचे अपयश.त्यासाठी साडेतीन कोटी खर्च केले आहेत. गेल्यावर्षीच काम करण्यात आले. पण, त्यानंतर दोनवेळा आलेल्या पावसाळ्यात पुराच्या शक्यतेने उंच खांब, पूल तसेच पिकनिक पॉईंट सोडल्यास इतर ठिकाणची रोषणाई काढण्यात आली..पावसाळा संपल्यानंतर तातडीने सफाई करून तेथील रोषणाई बसवण्याची जबाबदारी ठेकेदारावर आहे. पावसाळा जरी ऑक्टोबरपर्यंत सुरू असला तरी पुराची शक्यता कमी झाली होती. त्यामुळे तेव्हापासून सफाई करता आली असती व उघडीप झाल्यानंतर लगेचच दिवे बसवता आले असते. .पण, नोव्हेंबर उलटून गेला तरी अजून दिव्यांसाठी मुहूर्त झालेला नाही. सध्या पर्यटनाचा हंगाम सुरू झाला आहे. विविध भागांतील पर्यटक मोठ्या प्रमाणात शहरात येत आहेत. अंबाबाईच्या दर्शनाबरोबरच जोतिबा, पन्हाळा यांनाही भेट देत आहेत. .सायंकाळी रंकाळा चौपाटीवर फिरण्यासाठी गर्दी होत आहे. पंचगंगा घाटावरही त्या तोडीचा नजारा आहे. रोषणाई लावल्यानंतर त्यात भरच पडते. त्यामुळे पर्यटकांना हा स्पॉट नक्कीच आवडू शकतो. त्याचे मार्केटिंग करण्याची गरज आहे..पावसाळा लांबल्याने रोषणाईच्या ठिकाणाची स्वच्छता करण्यात आली नव्हती. आता सफाई केली जात असून, लवकरच रोषणाई सुरू केली जाईल.- अमित दळवी,अभियंता, विद्युत शाखा.दृष्टिक्षेपातखर्च ................................ ३ कोटी ४९ लाख ९९ हजाररोषणाईचा परिसर................. पंचगंगा घाट, पूल, पिकनिक पॉईंटकामाला सुरुवात ११ मार्च २०२४ नंतर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.