Panchanaga Ghat : पंचगंगा घाटावर रंगणार निसर्गाचा उत्सव; चित्रकारांच्या कौशल्यातून उलगडणार कोल्हापूरचे जलवैभव!

कोल्हापूर : प्रत्यक्ष निसर्ग चित्रणाची परंपरा कायम ठेवताना येथील चित्रकार शहरासह जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्ष निसर्गचित्रण करू लागले आहेत. पस्तीसहून अधिक चित्रकारांचा या उपक्रमात समावेश आहे. जलतीर्थ स्वच्छता मोहिमेत ही मंडळी सहभागी होणार असून, शनिवारी (ता.२१) पंचगंगा घाटाचे सौंदर्य ते कॅनव्हासवर उलगडणार आहेत..प्रत्येक शनिवारी सकाळी एखाद्या ठिकाणी ही मंडळी एकवटतात. निसर्गचित्रणाची स्थळे निश्चित करतात. त्यानंतर रेखाटन करूनच निसर्गचित्रण पूर्ण करतात. विशेष म्हणजे निसर्गचित्रण पूर्ण झाल्यानंतर सर्व मंडळी प्रत्येकाच्या कलाकृतींबाबत मंथनही करतात. जलतीर्थ मोहिमेतील निसर्गचित्रणात अधिकाधिक चित्रकारांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्राचार्य अजेय दळवी, चित्रकार विजय टिपुगडे यांनी केले आहे..Kolhapur Jalateerth : जलतीर्थ स्वच्छतेसाठी एकवटणार कोल्हापूर; 'सकाळ' कार्यालयात विविध संस्था,संघटना पदाधिकाऱ्यांची बैठक.चला, तुम्हीही व्हा सहभागी...संत गाडगेबाबा यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त यंदाही कोल्हापूर अर्थ वॉरिअर, 'सकाळ', जिल्हा प्रशासन, कोल्हापूर महापालिका, अर्थमूव्हर्स असोसिएशन आदी विविध संस्था, संघटनांच्या पुढाकाराने शहरातील जलतीर्थांची स्वच्छता मोहीम राबविली जाणार आहे..रविवारी (ता. २२) 'मी गाडगेबाबा मिशन स्वच्छ कोल्हापूर' या अभियानांतर्गत सकाळी सात वाजता या मोहिमेला प्रारंभ होणार आहे. पंचगंगा घाट, रंकाळा, काशी विश्वेश्वर (अंबाबाई मंदिर), टाकाळा, राजाराम तलाव, कळंबा, कात्यायनी, कोटितीर्थ, श्री गणेश विहार खण (मंगेशकर नगर), राजारामपुरी विहीर, मुळे विहीर (व्हीनस कॉर्नर), गरुड तलाव (पाचगाव) येथे प्रातिनिधिक स्वच्छता मोहीम होईल. त्याशिवाय इतर जलतीर्थांच्या ठिकाणीही मोहीम राबविली जाणार आहे. तुमचा सहभाग नोंदवण्यासाठी व्हॉटस ॲप क्रमांक असा ः ९१४६१९०१९१..Kolhapur City : सार्वजनिक वाहतूक सक्षम न झाल्यास कोल्हापूर आणखी मागे पडेल; वकिलांचा इशारा आणि ठोस मागण्या.राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी शहरात जशी ऐतिहासिक इमारतींची उभारणी केली, तसेच पाणवठे, तलाव बांधून पाणीपुरवठ्याच्या सुविधा केल्या. त्यासाठी केलेले कौशल्यपूर्ण बांधकाम आजही साऱ्यांसाठी आदर्शवत आहे. .आता त्यातील बहुसंख्य अस्वच्छ आहेत, याची खंत वाटते. संत गाडगेबाबा जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ'ने आयोजित केलेल्या 'मी गाडगेबाबा मिशन स्वच्छ कोल्हापूर' या अभियानात महापालिका सहभागी आहे. यातून हे पाणी साठे स्वच्छ करून नव्या पिढीसाठी जलस्रोत संवर्धित केले जाणार आहेत. यामुळे शहर परिसराला भविष्यात पाणी टंचाईचे सावट राहणार नाही. स्वतःची जबाबदारी म्हणून प्रत्येक शहरवासीयाने या अभियानात सहभागी होऊन स्वच्छता करावी.- रूपाराणी निकम, महापौर.तळ्यांचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापूरची ओळख कायम ठेवण्यासाठी 'सकाळ'च्यावतीने राबवण्यात येत असलेले जलतीर्थांच्या स्वच्छतेचे अभियान महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक शहरवासीयाने आपापल्या भागातील महत्त्वाचे असलेले ही जलतीर्थ स्वच्छ ठेवण्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने सहभागी झाले पाहिजे. विविध ठिकाणी होत असलेल्या अभियानामुळे भविष्यात शहराला पाण्याची टंचाई अजिबात जाणवणार नाही, याची खात्री वाटते. सध्याही अनेक साठ्यातून त्या भागात पाणी दिले जाते. त्यामुळे हे साठे संवर्धित केलेच पाहिजे.- अक्षय जरग, उपमहापौर.जलस्रोतांचे महत्त्व प्रचंड आहे. शहरात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जलसाठे आहेत. जसे शहर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आहे. त्याप्रमाणे जलसाठेही स्वच्छ ठेवण्याबरोबरच त्याचे संवर्धन करण्याचीही जबाबदारी आहे. मागील पिढ्यांकडून आलेला हा महत्त्वाचा ठेवा पुढील पिढ्यांना व्यवस्थित सुपूर्द करण्यासाठी 'सकाळ'चे हे अभियान सहायभूत ठरणार आहे. महापालिकेकडून प्रयत्न केले जात असून, या अभियानात सहभागी होऊन हे जलतीर्थ समृद्ध करूया, पाणीदार कोल्हापूरची ओळख ठळक करूया.- के. मंजुलक्ष्मी, आयुक्त, महापालिका.