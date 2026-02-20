कोल्हापूर

Panchanaga Ghat : पंचगंगा घाटावर रंगणार निसर्गाचा उत्सव; चित्रकारांच्या कौशल्यातून उलगडणार कोल्हापूरचे जलवैभव!

Nature Painting & Jalateerth Clean : शहराला नव्या अर्थाने रंगवण्याची आणि स्वच्छतेची साद घालण्यासाठी पंचगंगा घाट येथे शनिवारी चित्रकार प्रत्यक्ष निसर्गचित्रण करणार असून, कला, पर्यावरण आणि सामाजिक जबाबदारी यांचा सुंदर संगम अनुभवण्याची ही संधी आहे.
Artists capture the scenic beauty of Panchganga Ghat

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : प्रत्यक्ष निसर्ग चित्रणाची परंपरा कायम ठेवताना येथील चित्रकार शहरासह जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्ष निसर्गचित्रण करू लागले आहेत. पस्तीसहून अधिक चित्रकारांचा या उपक्रमात समावेश आहे. जलतीर्थ स्वच्छता मोहिमेत ही मंडळी सहभागी होणार असून, शनिवारी (ता.२१) पंचगंगा घाटाचे सौंदर्य ते कॅनव्हासवर उलगडणार आहेत.

