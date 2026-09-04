Panchganga Pollution: एसटीपीची कामे २०२७ पर्यंत पूर्ण करा पंकजा मुंडे यांचे आदेश

कोल्हापूर: एकूण सांडपाण्यापैकी ५६ टक्के सांडपाणी थेट पंचगंगा नदीमध्ये आजही जाते. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे (एसटीपी) काम सहा महिने विलंबाने सुरू झाले आहे. नदी प्रदूषण कमी करणे हे केवळ प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे काम नाही, तर ती सर्व विभागांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे २०२७ पर्यंत सर्व एसटीपीची कामे पूर्ण झाली पाहिजेत, असे आदेश पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज येथे दिले..त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पंचगंगा नदी प्रदूषण उपाययोजनांची आढावा बैठक घेतली. यावेळी त्या बोलत होत्या. राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणात पंचगंगेचा समावेश केला असून, जिल्हा परिषद आणि कोल्हापूर महापालिकांनी दिलेल्या विशेष निधीच्या प्रस्तावांचा सकारात्मक विचार करू, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेने या अंतर्गत २०७, तर महापालिकेने २०४.६३ कोटींचा प्रस्ताव प्राधिकरणाला दिला आहे. यावेळी आमदार अमल महाडिक, चंद्रदीप नरके, अशोक माने, राहुल आवाडे, खासदार धनंजय महाडिक, माजी खासदार राजू शेट्टी, महापौर.Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढेंचा पण विद्यानंद बापट होतोय, घरातील जेवणासाठीही परवानगी घ्यायला सांगतील; आनंद दवे FDA च्या निर्णयावर भडकले .कोल्हापूर ः पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी गुरुवारी घेतलेल्या पंचगंगा प्रदूषण उपाय बैठकीत सहभागी (डावीकडून) अशोक माने, राहुल आवाडे, अमल महाडिक, रूपाराणी निकम, डॉ. विजय राठोड, डॉ. राजेंद्र भारूड.रूपाराणी निकम, इचलकरंजी महापौर उदय धातुंडे उपस्थित होते. पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ‘‘मंजूर सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची आणि यांत्रिकीकरणाची कामे तसेच त्यांना जोडणाऱ्या पाइपलाइनची कामे एकाचवेळी सुरू ठेवावीत. सर्वच सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या क्षमतेचा अहवाल सादर करावा. सांडपाण्याच्या पुनर्वापराचा आराखडाही द्या. मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी तयार करणाऱ्या.Bhiwandi: पालिकेच्या महासभेत गंभीर चर्चा, पण महिला नगरसेविका ‘Candy Crush’ खेळण्यात व्यस्त; प्रकार कॅमेऱ्यात कैद.आस्थापनांना एसटीपी बंधनकारक करून प्रक्रिया केलेले पाणी पुन्हा उपोयागात आणण्यास सांगा.’’ सांडपाणी पुनर्वापर अनिवार्य करा ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ उदय गायकवाड म्हणाले, ‘‘मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी निर्माण करणाऱ्या आस्थापना व संस्थांना एसटीपी बसवून सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक करावे, महापालिकेचा कत्तलखाना सुरू करावा.’ प्रजासत्ताकचे दिलीप देसाई म्हणाले, ‘‘पंचगंगा खडाजंगी इचलकरंजीच्या सांडपाण्यामुळे शिरोळमध्ये कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे, असा आरोप स्वाभिमानी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केला. यावरून संतप्त आमदार राहुल आवाडे म्हणाले, ‘‘पंचगंगा नदीत कोल्हापूरसह ८९ गावांचे सांडपाणी जाते. तुम्ही कायम इचलकरंजीलाच का बदनाम करता.’’ मंत्री मुंडे यांनी मध्यस्थी करून वाद मिटविला.प्रदूषणाबाबत आजअखेर १६८ बैठका झाल्या; पण त्याचे फलित काय? प्रशासन काहीही करत नाही.’’ कसबा बावडा येथील महापालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाला मुंडे यांनी भेट दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.