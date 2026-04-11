Basket Bridge Kolhapur : पंचगंगा नदीवरील बास्केट ब्रीजचे काम लवकरच सुरू होणार, अडीच वर्षांत काम अपेक्षित; खासदार महाडिकांनी घेतला आढावा

Kolhapur Infrastructure News : पंचगंगा नदीवरील बास्केट ब्रीज, शिरोली ते उचगावपर्यंतचा पूल, सातारा ते कागल महामार्गाचे सहापदरीकरण अशा महामार्गाशी निगडित विविध विषयांबद्दल खासदार धनंजय महाडिक यांनी आज आढावा बैठक घेतली. मंजूर झालेली सर्व कामे ठरलेल्या वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण झाली पाहिजेत', असे त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना बजावले..सातारा ते कागलपर्यंतच्या महामार्गाचे सहापदरीकरणाचे काम रेंगाळले आहे. दुसरीकडे पंचगंगा नदीवरील बास्केट ब्रीज, शिरोली ते उचगावपर्यंतचा पिलरवरचा पूल, कागलजवळील लक्ष्मी टेकडीजवळचा उड्डाण पूल अशा विविध कामांचा आढावा घेण्यासाठी खासदार महाडिक यांनी आढावा बैठक घेतली.यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम, गोविंद प्रसाद, उपअभियंता सुरेश पाटील उपस्थित होते..तावडे हॉटेल ते शिवाजी पूल या शहरातून जाणाऱ्या उड्डाण पुलाचा आराखडा आणि तांत्रिक सल्लागारांची नियुक्तीची महाडिक यांनी माहिती घेतली. रत्नागिरी ते सोलापूर मार्गाचे काम कधी पूर्ण होईल याबाबत चर्चा केली..Ambabai Temple Kolhapur : अंबाबाई मंदिराच्या गर्भात दडलंय मोठं रहस्य? उत्खननात सापडल्या गरुड मंडपाच्या प्राचीन पायऱ्या, संवर्धनावेळी ऐतिहासिक ठेवा समोर.बास्केट ब्रीजची उभारणी पुढील अडीच वर्षांत, तर शिरोली ते उचगाव आणि कागलजवळ होणाऱ्या उड्डाण पुलाचे काम तीन वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. चोकाक ते रत्नागिरी या रस्त्याची सद्य:स्थिती, शिवाजी पूल ते केर्ले फाटा रस्त्याचे रूंदीकरण, पेठ नाका ते कागलपर्यंतच्या रस्त्याचे रूंदीकरण आणि सातारा ते कागलपर्यंतच्या रस्त्याचे सहापदरीकरणाचे काम गतीने पूर्ण व्हावे, अशी सूचना खासदार महाडिक यांनी केली.