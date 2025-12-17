कोल्हापूर

Kolhapur panchaganga : शेकडो एकर शेती धोक्यात! पंचगंगेतील रसायनमिश्रित पाण्यामुळे शेतकरी भयभीत

Chemical Pollution Turns Panchganga : तेरवाड बंधाऱ्याजवळ पंचगंगा नदीत रसायनमिश्रित सांडपाणी मिसळल्याने नदीचा प्रवाह काळाकुट्ट झाला असून हा प्रवाह नांदणी, शिरोळ, कुरुंदवाड ते नृसिंहवाडीपर्यंत पसरला आहे.
कुरुंदवाड : तेरवाड (ता. शिरोळ) बंधाऱ्याजवळ पंचगंगा नदीत रसायनमिश्रित पाणी मिसळल्याने प्रवाह काळाकुट्ट झाला आहे. त्यामुळे पंचगंगेचे पाणी प्रदूषित झाले आहे. तेरवाड बंधाऱ्यापासून नांदणी, धरणगुत्ती, शिरोळ व कुरुंदवाडमधील दिनकरराव यादव पूल व पुढे नृसिंहवाडीतील कृष्णा-पंचगंगा संगमपर्यंत या पाण्याचा प्रवाह पसरला आहे.

