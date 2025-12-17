Kolhapur panchaganga : शेकडो एकर शेती धोक्यात! पंचगंगेतील रसायनमिश्रित पाण्यामुळे शेतकरी भयभीत

कुरुंदवाड : तेरवाड (ता. शिरोळ) बंधाऱ्याजवळ पंचगंगा नदीत रसायनमिश्रित पाणी मिसळल्याने प्रवाह काळाकुट्ट झाला आहे. त्यामुळे पंचगंगेचे पाणी प्रदूषित झाले आहे. तेरवाड बंधाऱ्यापासून नांदणी, धरणगुत्ती, शिरोळ व कुरुंदवाडमधील दिनकरराव यादव पूल व पुढे नृसिंहवाडीतील कृष्णा-पंचगंगा संगमपर्यंत या पाण्याचा प्रवाह पसरला आहे..दरम्यान, नदीत रसायनमिश्रित सांडपाणी सोडणाऱ्या घटकांना शासन व प्रशासन किती दिवस पाठीशी घालणार, असा सवाल पर्यावरण व प्रदूषणविरोधी कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. दोन दिवसांपासून पाण्याचा रंग बदलत असून, आज तेरवाड बंधाऱ्यातून काळेकुट्ट पाणी फेसाळत बाहेर पडत आहे. .Mula Mutha Pollution : पुण्यात मुळा-मुठा नदीचे पाणी फेसाळले; फळभाज्या पालेभाज्या झाल्या दुषित; आरोग्य गेले धोक्यात!.दरम्यान, या नदीच्या पाण्यावर शेकडो एकर शेती अवलंबून आहे. शिवाय साठवणीसाठी पाणी वापरण्यात येते. जनावरांनाही याच पाण्याचा वापर शेतकरी करतात; मात्र सद्यस्थितीत दूषित पाणी शेतीसाठी वापरणे धोकादायक ठरू शकते. जनावरांसाठीही अपायकारक ठरण्याची शक्यता आहे. नदीतील मासे व अन्य जलचरांवरही विपरीत परिणाम होण्याची भीती आहे..नदी प्रदूषणाचा विषय नवीन नाही. वर्षानुवर्षे कोल्हापूर, इचलकरंजी महापालिकांचे सांडपाणी, मैलायुक्त पाणी, मळी व अन्य सांडपाणी, तसेच प्रोसेस तसेच औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया न करताच नदीत सोडल्याने पंचगंगेची गटारगंगा बनली आहे..Ichlkaranji Panchaganga Pollution : ‘सांडपाणी नदीत सोडू नका, नाही तर कारवाई!’ इचलकरंजी अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांची कडक तंबी.या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जलसंपदा विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाने पंचगंगेतील पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी घ्यावेत, दोषींवर कारवाई करावी तसेच नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे..उग्र आंदोलन छेडणारपंचगंगा नदीत रसायनमिश्रित सांडपाणी सोडणाऱ्या घटकांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ केवळ कागदी घोडे नाचवते. जुजबी कारवाई करत दोषींना पाठीशी घालते. .दोषींवर गुन्हे दाखल करून कारवाई करावी; अन्यथा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयाबाहेर उग्र आंदोलनाचा इशारा शिवसेना जिल्हा संघटक वैभव उगळे, पंचगंगा प्रदूषणविरोधी आंदोलक विश्वास बालिघाटे व बंडू पाटील यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.