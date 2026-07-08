Kolhapur Flood News : पंचगंगा इशारा पातळीपासून अडीच फूट दूर, राधानगरी धरण परिसरात अतिवृष्टी; जिल्ह्यातील धरणात इतका पाणीसाठा

Kolhapur Weather Update : कोल्हापूर जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरात मुसळधार पावसाचा जोर कायम असल्याने धरणांमधील पाणीसाठ्यात वेगाने वाढ होत आहे. राधानगरी धरणात आज ४.३८ टीएमसी म्हणजेच ५२.३३ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. तर पंचगंगा नदीची पाणीपातळी ८ जुलै सकाळी ८ वाजता ३६ फूट ५ इंच इतकी नोंदविण्यात आली असून ती ३९ फूट इशारा पातळीच्या दिशेने संथ गतीने वाटचाल करत आहे.नदीतील वाढत्या पाण्यामुळे जिल्ह्यातील ६० बंधारे पाण्याखाली गेले असून अनेक ठिकाणी वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. प्रशासनाने पर्यायी मार्गांवरून वाहतूक सुरू ठेवली आहे..कोल्हापुरात दिवसभर पावसाची उघडझाप सुरू असली तरी पश्चिम घाटमाथ्यावर मुसळधार पाऊस कायम आहे. त्यामुळे राधानगरी, दूधगंगा, तुळशी, वारणा, कासारीसह सर्व प्रमुख धरणांच्या पाणीसाठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे..राधानगरी तालुक्यातील धरण क्षेत्रात सलग सहाव्या दिवशी अतिवृष्टी सुरू आहे. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातून सुमारे ४ हजार क्युसेक पाण्याची आवक सुरू असल्याने धरणातील पाणीपातळी झपाट्याने वाढत आहे. गेल्या २४ तासांत राधानगरी धरण परिसरात १७६ मिलिमीटर, तुळशी धरण परिसरात १५४ मिलिमीटर, तर काळम्मावाडी धरण परिसरात १७७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. १ जूनपासून आजअखेर राधानगरी धरण क्षेत्रात १,२३० मिलिमीटर पाऊस झाला आहे..राधानगरी धरणात ४.३८ टीएमसी (५२.३३%), तुळशी धरणात १.७४ टीएमसी (५०.२७%), वारणा धरणात १६.८६ टीएमसी (४९.०१%), दूधगंगा धरणात ५.७८ टीएमसी (२२.७७%), कासारी धरणात १.२२ टीएमसी (४४.९०%), कडवी धरणात १.१८ टीएमसी (४७.००%), कुंभी धरणात १.२७ टीएमसी (४६.७५%), पाटगाव धरणात १.६१ टीएमसी (४३.२३%), चिकोत्रा धरणात ०.५६ टीएमसी (३६.६९%), चित्री धरणात ०.७१ टीएमसी (४१.७०%), जंगमहट्टी धरणात ०.६१ टीएमसी (४९.८१%), तर घटप्रभा धरण १०० टक्के भरले आहे..Ramtirth Waterfall : पांढराशुभ्र फेस अन् खळखळणारा आवाज! आंबोलीतील प्रसिद्ध रामतीर्थ धबधबा प्रवाहित; पावसाच्या पाण्यामुळं खुललं सौंदर्य, पर्यटकांची गर्दी.दरम्यान, पंचगंगा नदीची इशारा पातळी ३९ फूट, तर धोका पातळी ४३ फूट आहे. सध्या नदीची पाणीपातळी ३६ फूट ५ इंच असल्याने प्रशासनाने नदीकाठच्या गावांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. पश्चिम घाटातील पावसाचा जोर कायम राहिल्यास नदीपातळीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.