कोल्हापूर

Kolhapur Flood News : पंचगंगा इशारा पातळीपासून अडीच फूट दूर, राधानगरी धरण परिसरात अतिवृष्टी; जिल्ह्यातील धरणात इतका पाणीसाठा

Radhanagari Dam Water Level : पंचगंगा नदीची पाणीपातळी इशारा पातळीपासून अवघ्या अडीच फूट अंतरावर पोहोचली आहे. राधानगरी धरण परिसरात अतिवृष्टी सुरू असून जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांतील ताज्या पाणीसाठ्याची माहिती जाणून घ्या.
Kolhapur Flood News Radhanagari Dam Water Level

Kolhapur Flood News Radhanagari Dam Water Level

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Weather Update : कोल्हापूर जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरात मुसळधार पावसाचा जोर कायम असल्याने धरणांमधील पाणीसाठ्यात वेगाने वाढ होत आहे. राधानगरी धरणात आज ४.३८ टीएमसी म्हणजेच ५२.३३ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. तर पंचगंगा नदीची पाणीपातळी ८ जुलै सकाळी ८ वाजता ३६ फूट ५ इंच इतकी नोंदविण्यात आली असून ती ३९ फूट इशारा पातळीच्या दिशेने संथ गतीने वाटचाल करत आहे.

नदीतील वाढत्या पाण्यामुळे जिल्ह्यातील ६० बंधारे पाण्याखाली गेले असून अनेक ठिकाणी वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. प्रशासनाने पर्यायी मार्गांवरून वाहतूक सुरू ठेवली आहे.

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