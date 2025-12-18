कोल्हापूर

Kolhapur Panchaganga : पंचगंगेचा प्रवाह काळाकुट्टच; तेरवाड बंधाऱ्यातून प्रदूषित पाणी सुरूच

Pollution Control Board : तेरवाड बंधाऱ्यातून दोन-तीन दिवसांपासून रसायनमिश्रित सांडपाणी पंचगंगेत मिसळत असून पाणी काळेकुट्ट झाले आहे. तपासणी अहवाल वरिष्ठांकडे सादर करून दोषींवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
Pollution Control Board

Pollution Control Board

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कुरुंदवाड : पंचगंगा नदीतील प्रदूषित पाण्याचा विषय आजही कायम राहिला. तेरवाड येथील बंधाऱ्यातून काळेकुट्ट पाणी आजही पात्रात वाहत होते. जीर्ण बंधाऱ्यातून प्रदूषित पाणी मोठ्या प्रमाणात कुरुंदवाडच्या दिशेला असलेल्या पात्रात मिसळत होते.

Loading content, please wait...
Kolhapur
water
pollution
River
Chemical Fertilizer
Environmental protection
Chemical treatment
Water and Sanitation Mission Department
Water Mix chemical
pollution update
Environmental Concerns
Water supply contamination

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com