Kolhapur Panchaganga River : पंचगंगा नदीत मैलामिश्रित सांडपाणी; कोट्यवधींचे प्रकल्प असूनही प्रदूषणावर नियंत्रण नाही

कोल्हापूर : पंचगंगा नदीमध्ये होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका एकीकडे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प चालवत आहे. त्याचवेळी जयंती नाल्यात शहरात ठिकठिकाणांहून मिसळणारे मैलामिश्रित सांडपाणी रोखण्यावर काहीच केले जात नाही. त्यामुळे पंचगंगा नदी प्रदूषण रोखण्याचे काम रंकाळ्यावरील नंदी तीळभर पुढे, गहूभर मागे या म्हणीप्रमाणे सुरू आहे..पंचगंगा नदीत शहरातून वाहत येणारे जयंती व दुधाळी नाले मिसळत असल्याने प्रदूषण होत होते. ते रोखण्यासाठी नाल्यांचे पाणी अडवून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी काही सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प चालवले जात आहेत, तर काहींची उभारणी सुरू आहे. .Ichlkaranji Panchganga : पंचगंगा आटतेय, जलपर्णी फोफावतेय! इचलकरंजीसमोर पाणी संकटाचे सावट.जयंती नाल्यातून पाचगाव, आर. के. नगरपासून सीपीआर चौकापर्यंतच्या वस्तीतील सांडपाणी येत असून, ते नदीमध्ये मिसळते. ते जयंती नाल्यावरील बंधाऱ्यावर अडवून ते प्रकल्पाकडे वळवले आहे; पण तो बंधारा अपुरा पडत आहे. दसरा चौकातील सुतारवाड्यापर्यंत ठिकठिकाणी थेट गटारातून सांडपाणी नाल्यात सोडले जात आहे..ग्रामीण भाग व उपनगरांतील काही भाग वगळता शहरात सर्वत्र ड्रेनेज लाईन आहेत. त्या लाईनमध्ये सांडपाणी जात नाही असेच दिसते. त्याचबरोबर शाहूपुरीपासून लक्ष्मीपुरीपर्यंत ड्रेनेजची लाईन नाल्याच्या बाजूने आहे..Krishna River : प्रशासन झोपेत, कृष्णा प्रदूषणाच्या विळख्यात; नदीकाठच्या गावांचा आरोग्य प्रश्न ऐरणीवर.विल्सन पुलाजवळ त्या लाईनच्या चेंबरमधून कित्येक महिन्यांपासून सांडपाणी एखाद्या धबधब्याप्रमाणे नाल्यात मिसळत आहे. त्याकडे वारंवार तक्रारी करूनही महापालिकेच्या यंत्रणेने काहीही केलेले नाही. .त्यामुळे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू असले तरी मैलामिश्रित सांडपाणी थेट नदीत मिसळणेही थांबलेले नाही. यातून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पावरील तसेच नाल्यातील सांडपाणी उपसा करण्यावरील खर्च वाया जात आहे. .ओसंडून वाहण्यास हेही कारणीभूतजयंती नाल्यातील सांडपाणी नेहमी ओसंडून वाहत असते. त्यासाठी जादा पाणी वितरण होत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्याचबरोबर विविध ठिकाणांचे सांडपाणी नाल्यातच सोडले जात आहे. यातील काही सांडपाणी ड्रेनेज लाईनमध्ये वळवणे सोपे आहे. ते केले जात नसल्याने सांडपाणी ओसंडून वाहून नदीत मिसळत आहे.