Ichalkaranji Panchaganga : इचलकरंजीत पंचगंगेची पातळी सतत घसरतेय; शहराचा पाणीपुरवठा धोक्यात, प्रशासनाचा धडाकेबाज निर्णय ‘उद्या लोखंडी बरगे घालणार’

Panchganga Water Level Drops : पंचगंगा नदी पात्रातील पाण्याची पातळी खालावत चालली आहे. सध्या घाट परिसरातील बराचसा भाग उघड्यावर पडत आहे. आणखी पाण्याची पातळी खालावल्यास शहराला पाणीपुरवठा करणारी पूरक असलेली पंचगंगा योजना बंद पडण्याची भीती आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
