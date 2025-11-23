कोल्हापूर

Kolhapur Accident: 'ट्रक मागे घेताना चाकाखाली सापडून हमालाचा मृत्यू'; उचगाव पुलाजवळ घटना, मृत पंढरपूर तालुक्यातील..

labourer death: पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला आहे. ट्रक चालकाविरोधात निष्काळजीपणे वाहन चालवल्याचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. स्थानिक नागरिकांनी या भागात वाहतूक नियंत्रण आणि सुरक्षेची उपाययोजना वाढवण्याची मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
ट्रक मागे घेताना चाकाखाली सापडून हमालाचा मृत्यू; उचगाव पुलाजवळ घटना, मृत मूळचे पंढरपूर तालुक्यातील

कोल्हापूर, ता. २२ ः उचगाव परिसरात ट्रक मागे घेताना मागील चाकाखाली सापडून नितीन राजाभाऊ गायकवाड (वय ३३, रा. उचगाव, मूळ रा. तारापूर, पंढरपूर) जागीच ठार झाले.

ट्रकपासून ते पायी निघाले होते. चालकाला अंदाज न आल्याने ट्रकचा धक्का लागून नितीन गायकवाड कोसळले. छातीवरून चाक गेल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. याची नोंद गांधीनगर पोलिस ठाण्यात झाली.

याबाबत अधिक माहिती अशी, नितीन गायकवाड हे हमालीची कामे करतात. पत्नी, दोन मुलांसोबत उचगाव परिसरात ते भाडेकरू म्हणून राहण्यास आहेत. आज ते कामावर गेले नव्हते. दुपारी साडेतीनच्या सुमारास ते उचगाव पुलाकडून सर्व्हिस रोडने पायी निघाले होते. याचवेळी ट्रकचालक गणपतसिंग चौहान हे त्यांचा

ट्रक मागे घेत होते.

बाजूने चाललेल्या गायकवाड यांना ट्रकचा धक्का लागून ते खाली कोसळले. ट्रकचे चाक त्यांच्या छातीवरून गेल्याने ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने उपचारासाठी सीपीआरमध्ये आणण्यात आले. मात्र, उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला होता.

नातेवाइकांचा आक्रोश...

घटनेची माहिती मिळताच गायकवाड यांचे उचगाव परिसरातील नातेवाईक, मित्र मोठ्या संख्येने सीपीआरमध्ये दाखल झाले. त्यांच्या पत्नीने केलेला आक्रोश हृदय पिळवटणारा होता. नितीन यांना सहा वर्षांची मुलगी व चार वर्षांचा मुलगा आहे.

