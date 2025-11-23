Kolhapur Accident: 'ट्रक मागे घेताना चाकाखाली सापडून हमालाचा मृत्यू'; उचगाव पुलाजवळ घटना, मृत पंढरपूर तालुक्यातील..

ट्रक मागे घेताना चाकाखाली सापडून हमालाचा मृत्यू; उचगाव पुलाजवळ घटना, मृत मूळचे पंढरपूर तालुक्यातीलकोल्हापूर, ता. २२ ः उचगाव परिसरात ट्रक मागे घेताना मागील चाकाखाली सापडून नितीन राजाभाऊ गायकवाड (वय ३३, रा. उचगाव, मूळ रा. तारापूर, पंढरपूर) जागीच ठार झाले.ट्रकपासून ते पायी निघाले होते. चालकाला अंदाज न आल्याने ट्रकचा धक्का लागून नितीन गायकवाड कोसळले. छातीवरून चाक गेल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. याची नोंद गांधीनगर पोलिस ठाण्यात झाली. याबाबत अधिक माहिती अशी, नितीन गायकवाड हे हमालीची कामे करतात. पत्नी, दोन मुलांसोबत उचगाव परिसरात ते भाडेकरू म्हणून राहण्यास आहेत. आज ते कामावर गेले नव्हते. दुपारी साडेतीनच्या सुमारास ते उचगाव पुलाकडून सर्व्हिस रोडने पायी निघाले होते. याचवेळी ट्रकचालक गणपतसिंग चौहान हे त्यांचा ट्रक मागे घेत होते. बाजूने चाललेल्या गायकवाड यांना ट्रकचा धक्का लागून ते खाली कोसळले. ट्रकचे चाक त्यांच्या छातीवरून गेल्याने ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने उपचारासाठी सीपीआरमध्ये आणण्यात आले. मात्र, उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला होता. नातेवाइकांचा आक्रोश...घटनेची माहिती मिळताच गायकवाड यांचे उचगाव परिसरातील नातेवाईक, मित्र मोठ्या संख्येने सीपीआरमध्ये दाखल झाले. त्यांच्या पत्नीने केलेला आक्रोश हृदय पिळवटणारा होता. नितीन यांना सहा वर्षांची मुलगी व चार वर्षांचा मुलगा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.