कोल्हापूर

Panhala Fort: “ऐतिहासिक पन्हाळगड वैभवाने तेजस्वी, पण विकासकामे अंध:कारा! पन्हाळा पर्यटनाची ‘अडकलेली कहाणी’

Development work has been delayed: पर्यटन वाढीसाठी आवश्यक सुविधा, मार्गदर्शक केंद्र, पार्किंग आणि स्वच्छतागृहे नसल्याने पन्हाळ्याचा ऐतिहासिक दर्जा कमी होण्याची भीती.
Development work has been delayed

Development work has been delayed

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पन्हाळा: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचा साक्षीदार असलेला पन्हाळगड आजही ऐतिहासिक व नैसर्गिक वैभवाने नटलेला आहे. मात्र, या वैभवाच्या छायेत अनेक विकासकामे अजूनही अपूर्ण आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Panhala
Fort
Development
Visit
Cultural heritage
Fort In Maharashtra
Construction Department
panhala fort
delay work
historical places

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com