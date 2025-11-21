Kolhapur Panhala Election: उमेदवारांच्या माघारीसाठी अपक्षांवर दबाव, शिवरायांनी पदस्पर्ष केलेल्या नगरपरिषदेत नेमकं काय सुरूय...

पन्हाळा: येथील नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर सर्वपक्षीय एकमताने बिनविरोध निवडणूक करण्याच्या चर्चा सुरू होत्या. सुरुवातीच्या चार दिवसांत एकाही उमेदवाराने अर्ज दाखल केला नव्हता. .त्यानंतर पक्षीय वाटाघाटींमध्ये उमेदवारीचा फॉर्म्युला ठरल्यानंतर अनेकांना पक्षाकडून तिकीट न मिळाल्याने त्यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केले. यानंतर शांत वाटणाऱ्या निवडणुकीत अचानक तणाव निर्माण झाला असून, अपक्ष उमेदवार दबाव, धमक्या आणि दहशतीच्या छायेखाली असल्याची चर्चा सर्वत्र रंगू लागली आहे..Kolhapur Election: लाखभर घे पण माघार घे! साम, दाम, दंड, भेद तंत्राचा कोल्हापुरात वापर, नगरपरिषद निवडणुकीमध्ये पैशाचा पाऊस....डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वसामान्य नागरिकालाही लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा आणि शोषित–वंचितांना न्याय मिळवून देण्याचा मार्ग संविधानात ठेवला आहे; मात्र पन्हाळ्यातील घडामोडींकडे पाहता, हीच लोकशाही धोक्यात येत असल्याचा सूर नागरिक आणि अपक्ष उमेदवारांमध्ये उमटताना दिसतो..स्थानिक राजकीय आघाड्यांनी आपल्या सोयीप्रमाणे उमेदवार ठरविल्यानंतर अपक्ष उमेदवारांनी माघार घ्यावी म्हणून ‘साम, दाम, दंड, भेद’ यासारख्या नीतींचा वापर केल्याच्या चर्चा होत आहेत. त्यातून अपक्ष उमेदवारांना निनावी फोनवरून नोकरी सोडावी लागेल, धंदा बंद करावा लागेल, असा दबाव टाकला जात असल्याचे बोलले जात आहे, .Kolhapur Election: कोल्हापुरात निष्ठेला तिलांजलि, संधिसाधू राजकारणाची परंपरा जुनीच; मुश्रीफ-घाटगे युतीमुळे पुन्हा चर्चा.तर या सर्व दहशतीला कंटाळून एका अपक्ष उमेदवाराच्या पतीने नोकरीच सोडून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. काहींच्या पर्यटनाशी संबंधित व्यवसायांवरही राजकीय दबाव आल्याचे सांगितले जात आहे. या सर्व घटनांमुळे काही अपक्ष उमेदवार पन्हाळा सोडून सुरक्षित ठिकाणी गेल्याची माहिती समोर येत आहे..निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान पोलिस प्रशासनावरही दबाव टाकून परिस्थिती आपल्या बाजूने वळवण्याचे प्रयत्न झाल्याची चर्चा नागरिकांत सुरू आहे. अर्ज माघारीची अंतिम मुदत उद्या (ता. २१) दुपारी आहे. तोपर्यंत अपक्ष उमेदवारांना अजून काय सहन करावे लागणार आणि या प्रकरणात निवडणूक विभाग व पोलिस प्रशासन कोणती भूमिका घेणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.