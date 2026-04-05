Panhala ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी मद्यधुंद, चक्कर आलेल्या रुग्णावरही उपचार होईना; धक्कादायक VIDEO VIRAL

राजेंद्र दळवी, पन्हाळा : गेल्या काही वर्षांपासून पन्हाळा ग्रामीण रुग्णालय येथे मिळणाऱ्या वैद्यकीय सेवा, सुविधा व इतर अनेक प्रश्नावरून कायमच चर्चेचा विषय आहेत. यातच आता शनिवारी रात्री ड्युटीवर असलेले वैद्यकीय अधिकारी दिगंबर टोणपे हे मद्यधुंद अवस्थेत आसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे नागरिकांना काय ही पन्हाळा ग्रामीण रुग्णालयाची दशा, येथील डॉक्टरनेच केली नशा असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. तर या गंभीर निष्काळजीपणामुळे येथील रुग्णसेवेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी, पन्हाळ्यातील बाजीप्रभू चौकातील रहिवाशी असलेल्या एका रुग्णाला अचानक चक्कर आली. त्यामुळे घाबरलेल्या नातेवाईक त्याला घेऊन तातडीने पन्हाळा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल झाले. मात्र त्या वेळी तेथे ड्युटीवर असलेले वैद्यकीय अधिकारी मद्यपान करून बसलेले आढळून आले. त्यांची अवस्था इतकी गंभीर होती की त्यांना व्यवस्थित बोलताही येत नव्हते..निधी मंजुरीसाठी मागितली लाच, ६ लाखांची रोकड स्वीकारताना मंत्रालयातला अधिकारी अडकला सापळ्यात; खारघरमध्ये रंगेहाथ पकडलं.टोणपे नशेत असल्यानं नर्सिंग स्टाफने संबंधित रुग्णावर प्रथमोपचार उपचार केले. तरीही रुग्णाला चक्कर येतच असल्याने त्याला पुढील उपचारासाठी रुग्णाला तातडीने कोल्हापूर येथे हलवण्याचा सल्ला दिला. या प्रकारमुळे संतप्त झालेल्या नातेवाईकांनी संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा व्हिडिओ देखील चित्रीत केला.हा प्रकार शहरात समजताच नागरिकांनी ग्रामीण रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली."मद्यधुंद अधिकाऱ्यांच्या हवाली रुग्णांचा जीव सोपवायचा का?" असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. तसेच सदर प्रकाराची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी पन्हाळावासियांकडून जोर धरत आहे..टोणपे यांचा हा दुसरा प्रतापवैद्यकीय अधिकारी दिगंबर टोणपे यांची प्रत्यक्षात कागल येथे नेमणूक आहे. मात्र टोणपे यांनी असाच दारू पिऊन ड्युटी करण्याचा प्रताप केल्याने त्यांना शिक्षा म्हणून पन्हाळा येथे पाठवले होते. तरीही त्यांना त्याचे गांभिर्य समजले नाही व त्यांनी येथेही तसाच प्रताप केला..कडक शिक्षा करण्यासाठी दिला प्रस्तावडॉ.टोणपे यांनी पन्हाळा ग्रामीण रुग्णालयात केलेला प्रकार चुकीचा असून त्याचे कोणतेही समर्थन केले जाणार नाही. याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडे कडक कारवाई करण्याबाबत प्रस्ताव पाठविला आहे. - डॉ. सुनिल अभिवंत, वैद्यकीय अधीक्षक, पन्हाळा ग्रामीण रुग्णालय.