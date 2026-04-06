Drunk Doctor Incident : पन्हाळ्यात चाललंय काय? ड्युटीवर असताना डॉक्टरच मद्यधुंद; उपचारांऐवजी रुग्णाचे हाल, संतापजनक प्रकार कॅमेऱ्यात कैद

पन्हाळा (कोल्हापूर) : गेल्या काही वर्षांपासून पन्हाळा ग्रामीण रुग्णालय येथे मिळणाऱ्या वैद्यकीय सेवा, सुविधा व इतर अनेक प्रश्नांवरून कायमच चर्चेचा विषय ठरत (Panhala Hospital Negligence) आहे. त्यातच शनिवारी रात्री ड्यूटीवर असलेले वैद्यकीय अधिकारी दिगंबर टोणपे हे मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. यामुळे रुग्णाला नर्सकडून प्रथमोपचार घेऊन कोल्हापूरला हलवावे लागले. डॉक्टरांच्या या निष्काळजीपणामुळे येथील रुग्णसेवेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी, पन्हाळ्यातील बाजीप्रभू चौकातील रहिवासी असलेल्या एका रुग्णाला अचानक चक्कर आली. त्यामुळे घाबरलेल्या नातेवाइकांनी त्याला पन्हाळा ग्रामीण रुग्णालयात आणले. मात्र त्यावेळी तेथे ड्यूटीवर असलेले वैद्यकीय अधिकारी टोणपे हे मद्यपान करून बसलेले आढळून आले. त्यांची अवस्था इतकी गंभीर होती की, त्यांना व्यवस्थित बोलताही येत नव्हते. त्यामुळे नर्सिंग स्टाफने संबंधित रुग्णावर प्रथमोपचार केले..तरीही रुग्णाला चक्कर येतच असल्याने त्याला पुढील उपचारासाठी रुग्णाला तातडीने कोल्हापूर येथे हलवण्याचा सल्ला दिला. या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या नातेवाइकांनी संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा व्हिडिओ देखील चित्रित केला. हा प्रकार शहरात समजताच नागरिकांनी ग्रामीण रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 'अशा मद्यधुंद अधिकाऱ्यांच्या हवाली रुग्णांचा जीव सोपवायचा का?,' असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. तसेच या प्रकाराची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी पन्हाळावासीयांकडून करण्यात येत आहे..कागल येथेही तक्रारवैद्यकीय अधिकारी दिगंबर टोणपे यांची प्रत्यक्षात कागल येथे नेमणूक आहे. पण तेथेही त्यांच्याबद्दल तक्रार झाल्याने त्यांना शिक्षा म्णून पन्हाळा येथे पाठवले होते. मात्र येथेही त्यांच्या वर्तनात सुधारणा झाली नाही..डॉ. टोणपे यांनी पन्हाळा ग्रामीण रुग्णालयात केलेला प्रकार चुकीचा असून, त्याचे कोणतेही समर्थन केले जाणार नाही. याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडे कडक कारवाई कारण्याबाबत प्रस्ताव पाठविला आहे.- डॉ. सुनील अभिवंत, वैद्यकीय अधीक्षक, पन्हाळा ग्रामीण रुग्णालय.सेवेत निष्काळजीपणा; सक्तीच्या रजेवरपन्हाळा ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दिगंबर टोणपे यांना वैद्यकीय सेवेत निष्काळजीपणा केल्याच्या कारणावरून सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. सेवेत असताना त्यांनी मद्यपान केल्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमावर प्रसारित झाला होता. यातून आरोग्य विभागाची प्रतिमा मलिन झाल्याच्या कारणावरून आरोग्य उपसंचालक डॉ. दिलीप माने यांनी त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी घेतली. त्यांनी आरोग्य उपसंचालकांना संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाकडून माहिती घेण्यात आली.