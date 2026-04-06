कोल्हापूर

Drunk Doctor Incident : पन्हाळ्यात चाललंय काय? ड्युटीवर असताना डॉक्टरच मद्यधुंद; उपचारांऐवजी रुग्णाचे हाल, संतापजनक प्रकार कॅमेऱ्यात कैद

Panhala hospital negligence case Kolhapur : पन्हाळा ग्रामीण रुग्णालयात ड्युटीवरील डॉक्टर मद्यधुंद अवस्थेत आढळल्याने रुग्णाला उपचाराऐवजी कोल्हापुरात हलवावे लागले. या घटनेमुळे आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले.
Doctor Found Drunk on Duty at Panhala Rural Hospital

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पन्हाळा (कोल्हापूर) : गेल्या काही वर्षांपासून पन्हाळा ग्रामीण रुग्णालय येथे मिळणाऱ्या वैद्यकीय सेवा, सुविधा व इतर अनेक प्रश्नांवरून कायमच चर्चेचा विषय ठरत (Panhala Hospital Negligence) आहे. त्‍यातच शनिवारी रात्री ड्यूटीवर असलेले वैद्यकीय अधिकारी दिगंबर टोणपे हे मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. यामुळे रुग्णाला नर्सकडून प्रथमोपचार घेऊन कोल्हापूरला हलवावे लागले. डॉक्टरांच्या या निष्काळजीपणामुळे येथील रुग्णसेवेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

