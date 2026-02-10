कोल्हापूर

ZP–PS Elections : पन्हाळ्यात जनसुराज्यचा गड ढासळला; तर शाहूवाडीत ‘जनसुराज्य’ची जोरदार मुसंडी

Panhala–Shahuwadi : पन्हाळा आणि शाहूवाडी तालुक्यांतील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक निकालांनी स्थानिक राजकारणात मोठा उलटफेर घडवून आणला आहे. पन्हाळ्यात जनसुराज्यचा बालेकिल्ला ढासळताना दिसतोय, तर शाहूवाडीत जनसुराज्यने मुसंडी मारत आहे.
Party workers celebrate victories

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पन्हाळा : जनसुराज्यचा बालेकिल्ला असलेल्या पन्हाळा तालुक्यात २०१७ च्या निवडणुकीत जिल्हा परिषदेच्या ३ तर पंचायत समितीच्या ८ ठिकाणी विजय मिळून अधिराज्य केलेल्या जनसुराज्यला यंदा मात्र निवडणुकीत दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. जिल्हा परिषदेच्या एका तर पंचायत समितीच्या चार जागांवर समाधान मानावे लागले.

