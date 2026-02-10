ZP–PS Elections : पन्हाळ्यात जनसुराज्यचा गड ढासळला; तर शाहूवाडीत ‘जनसुराज्य’ची जोरदार मुसंडी

पन्हाळा : जनसुराज्यचा बालेकिल्ला असलेल्या पन्हाळा तालुक्यात २०१७ च्या निवडणुकीत जिल्हा परिषदेच्या ३ तर पंचायत समितीच्या ८ ठिकाणी विजय मिळून अधिराज्य केलेल्या जनसुराज्यला यंदा मात्र निवडणुकीत दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. जिल्हा परिषदेच्या एका तर पंचायत समितीच्या चार जागांवर समाधान मानावे लागले. .याउलट जिल्हा परिषदेच्या सहा व पंचायत समितीच्या १२ जागांपैकी राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) ने दोन्हीकडे प्रत्येकी तीन ठिकाणी विजय मिळवत जोरदार मुसंडी मारली. शिवसेनेनेे गतवेळीप्रमाणेच जिल्हा परिषदेची एक व पंचायत समितीच्या चार जागा अबाधित राखल्या. पंचायत समितीत राष्ट्रवादीबरोबर युती करत शिवसेना (शिंदे) सत्ता स्थापनेच्या तयारीला लागला आहे..Zilla Parishad Panchayat Samiti Election result Live Update: जिल्हापरिषद अन् पंचायत समिती निवडणूक निकालाचे अपडेट जाणून घ्या, एका क्लिकवर.प्रथम मोजणीसाठी घेतलेल्या व जनसुराज्यचे वर्चस्व असलेल्या सातवे गटात पहिल्या फेरीपासूनच राष्ट्रवादी (अप)च्या जयंत प्रदीप पाटील यांनी विजयी आघाडी घेत जनसुराज्यच्या माजी जिल् हापरिषद सदस्य असलेल्या शिवाजी आकाराम मोरे यांचा ५ हजार २५७ मतांनी पराभव केला. पहिल्यांदाच नशीब आजमावणाऱ्या भाजपच्या डॉ. स्वाती दीपक पाटील यांनी लक्षवेधी मते मिळवत पक्षाचे अस्तित्व दाखून दिले. .याच गटातील पंचायत समितीच्या सातवे गणातून माणिक आनंदाराव पाटील यांनी जनसुराज्यच्या सनी सर्जेराव पाटील यांचा २ हजार २३६ मतांनी तसेच माले गणातून भारती शिवाजी पाटील यांनी जनसुराज्यच्या पद्मजा प्रशांत पाटील यांचा ६३३ मतांनी पराभव केल्याने येथे राष्ट्रवादीने जनसुराज्यचा पराभव करत गट व गणात वर्चस्व प्रस्थापित केले. त्यानंतर जनसुराज्यने राजकीय जोडणी सांभाळण्यासाठी सोडलेल्या कोडोली गटात जनसुराज्यच्या पाठिंब्यावर अपक्ष म्हणून निवडणूक लढणाऱ्या अमरसिंह यशवंतराव पाटील यांनी अमर वसंतराव पाटील यांचा १ हजार ४६४ मतांनी पराभव केला. येथील पंचायत समितीच्या कोडोली पश्चिम गणात अपक्ष मोहन शामराव चोपडे यांनी संतोष वोल्टर चोपडे यांचा २ हजार ८६६ मतांनी पराभव केला. .Satara ZP Results : सातारा झेडपीत भाजपचा स्वप्नभंग; स्वबळाच्या महत्त्वाकांक्षेला राष्ट्रवादी-शिवसेनेचा 'ब्रेक', सत्ता समीकरणे बदलली!.कोडोली पूर्व गणात जनसुराज्यच्या रणजित शिवाजी शिंदे यांनी राजेंद्र महादेव जाधव यांचा ४७०९ मतांनी पराभव करत जनसुराज्यचा पहिला गुलाल उधळला. अपेक्षेप्रमाणे पोर्ले तर्फ ठाणे गटात राष्ट्रवादीच्या भगवान पंडितराव पाटील यांनी जनसुराज्यच्या पृथ्वीराज भगवानराव सरनोबत यांचा १ हजार ६८२ मतांनी पराभव केला. येथील वाडी रत्नागिरी गणात जनसुराज्यच्या मनीषा विलास पाटील यांनी राष्ट्रवादीच्या पल्लवी ओंकार सांगळे यांचा १ हजार ११६ मतांनी पराभव करत जनसुराज्यला दुसरा विजय मिळवून दिला. .राष्ट्रवादीच्या उज्वला सर्जेराव सासने यांनी जनसुराज्यच्या रेश्मा भाऊसो चौगले यांचा ७९६ मतांनी पराभव केल्याने जनसुराज्यने पंचायत समितीचा एक गण गमावला. पश्चिम भागातील यवलूज गटात जनसुराज्यमधून बंडखोरी करत राष्ट्रवादीतून निवडणुकीला सामोरे गेलेल्या दिलीप पाटील यांच्या पत्नी पूजा दिलीप पाटील यांनी जनसुराज्यच्या अर्चना स्नेहदीप पाटील यांचा ४५६ मतांनी पराभव केल. भाजपच्या माजी सदस्या कल्पना चौगले यांच्या पराभवाने भाजपने तालुक्यातील एक मात्र जागाही गमावली. .यवलूज गणातून जनसुराज्यच्या वैशाली शशिकांत आडनाईक यांनी शिवसेना(शिंदे) च्या सुप्रिया महेश पाटील यांचा १०९१ मतांनी पराभव केला. जनसुराज्यच्या शोभा सुरेश पाटील यांनी शिवसेना (शिंदे) च्या सुशीला दाजी पाटील यांचा १ हजार २९८ मतांनी पराभव केला. कोतोली गटातून शिवसेनेच्या वर्षाराणी अरुण पाटील यांनी जनसुराज्यचे माजी सदस्य शंकर पाटील यांच्या पत्नी संगीता शंकर पाटील यांचा ३ हजार २२१ मतांनी पराभव केला. .कोतोली पंचायत समिती गणात शिवसेना (शिंदे)च्या अण्णासाहेब बाळकू गायकवाड यांनी जनसुराज्यच्या सुनिल महिपती चौगले यांचा ६६७ मतांनी पराभव केला. बाजारभोगाव गणातही शिवसेना (शिंदे)च्या दत्तात्रय आनंदा खोत यांनी जनसुराज्यच्या युवराज रंगराव चौगले यांचा १ हजार ३९३ मतांनी पराभव करत शिंदेच्या शिवसेनेने कोतोली गटात निर्विवाद यश मिळविले. शिवसेनेने कायम अधिराज्य केलेल्या कळे गटात जनसुराज्यच्या शोभा युवराज बेलेकर यांनी माजी सदस्य सर्जेराव पाटील यांच्या सूनबाई शिवसेना(शिंदे)च्या सरिता सुभाष पाटील यांचा १ हजार ६७४ मतांनी पराभव करत जनसुराज्यच्या जिल्हा परिषदेच्या एकमात्र जागेवर झेंडा फडकवला..कळे गणात शिवसेना (शिंदे) च्या रवींद्र बंडू पाटील यांनी जनसुराज्यच्या युवराज रंगराव पाटील यांचा ७४७ मतांनी पराभव केला. वेतवडे गणात शिवसेना (शिंदे) च्या अलका काळे यांनी जनसुराज्यच्या पूजा अमित काळे यांचा ४१९ मतांनी पराभव करून दोन्ही गणांत निर्विवाद यश मिळविले..जिल्हा परिषदेच्या २, तर पंचायत समितीच्या ४ जागा पटकावल्याशाहूवाडी : तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या ४ जागांपैकी शित्तूरवारूण व आंबर्डे या दोन जागांवर आमदार डॉ. विनय कोरे यांच्या जनसुराज्याने, सरुडवर माजी आमदार सत्यजित पाटील यांच्या ठाकरे सेनेने तर बांबवडेवर मानसिंग गायकवाड यांच्या अजित पवार राष्ट्रवादीने झेंडा फडकावला. पंचायत समितीच्या ८ जागांपैकी ४ जनसुराज्य, २ ठाकरे सेना व २ राष्ट्रवादीने जिंकल्या. २०१७ ची निवडणूक पहाता यावेळी जनसुराज्य पक्षाने चांगलीच मुसंडी मारली आहे..शित्तूर वारुण जिल्हा परिषद गटात जनसुराज्याचे सर्जेराव पाटील पेरीडकर यांनी पहिल्या फेरीत ३७२ मतांची आघाडी घेतली. त्यानंतरच्या सर्वच फेरीत ते आघाडीवर राहिले. शित्तूरवारुण गणाच्या सातव्या फेरीअखेर त्यांना ६५९ चे मताधिक्य मिळाले. येलूर गणातही त्यांना मतदारांनी चांगली साथ दिली. .त्यामुळे विरोधी ठाकरे सेनेच्या विजय खोत यांचा त्यांनी २३९० मतांनी पराभव केला. येथून सर्जेराव पाटील यांना पराभूत करण्यासाठी विरोधी गटाने मोठ्या खेळी केल्या. पण अखेर सर्जेराव पाटीलच भारी ठरले. शित्तूरवारूण पंचायत समिती गणातून जनसुराज्यच्या प्रियांका भोसले ७३९१ मते घेऊन विजयी झाल्या. येलूर गणातून सख्ख्या भावांच्या काटा लढतीत ८५५ मतांची आघाडी घेत अमर खोत विजयी झाले..सरूड जिल्हा परिषद गटात ठाकरे सेनेने आपले वर्चस्व कायम ठेवले. अमरसिंह पाटील यांनी ६ हजार १८३ मताधिक्य घेत जनसुराज्याचे बाबा लाड यांना पराभूत केले. सरूड पंचायत समिती गणातून ठाकरे सेनेच्या डॉ. धनश्री पाटील यांनी जनसुराज्याच्या राजकुंवर पाटील यांना तब्बल २ हजार ८६६ मतांनी पराभूत केले..भेडसगांव गणातून ठाकरे सेनेच्या माधुरी पाटील विजयी झाल्या. जनसुराज्याच्या सुभद्रा पाटील पराभूत झाल्या. सरूड गट सरुडकर पाटील यांच्याकडून काढून घेण्यासाठी येथे फोडाफोडीचे मोठे राजकारण झाले. पण माजी आमदार सत्यजित पाटील यांनी आपला गड कायम राखला..बांबवडे गटावरील सत्ता मानसिंग गायकवाड यांनी राष्ट्रवादीची सत्ता कायम ठेवली. राजकुंवर गायकवाड यांनी येथून ५ हजार २८० मतांचे लिड घेत जनसुराज्याचे विष्णू यादव यांना पराभूत केले. गटाअंतर्गतची गटबाजी व नाराजी विष्णू यादव यांच्या पराभवास कारणीभूत ठरली. बांबवडे पंचायत समितीमधून राष्ट्रवादीचे अभयसिंह चौगुले तर साळशी गणातून लक्ष्मी पाटील विजयी झाल्या..आंबर्डे गटावर गायकवाड व सरुडकर पाटील गटाचे वर्चस्व होते. प्रथमच जनसुराज्याने हा गट ताब्यात घेतला. स्नेहल वेल्हाळ यांनी ८ हजार ७८४ मतांचे लिड घेऊन ठाकरे सेनेच्या हेमा बारस्कर यांना पराभूत केले. भाजपच्या रजनी पाटील यांनी ४ हजार ९५६ मते घेतली. आंबर्डे गणातून जनसुराज्याच्या राजेश पाटील यांनी ७ हजार १०१ मते घेत ठाकरे सेनेच्या वसंत पाटील यांना पराभूत केले. भाजपच्या शंकर पाटील यांना २, २२६ मते मिळाली..सरूडला २० वर्षांपासून पाटील घराण्याचे वर्चस्वसरूड मतदारसंघात वडील हंबीरराव पाटील, आई लक्ष्मी पाटील यांच्यानंतर आता मुलगा अमरसिंह पाटील जिल्हा परिषदेत जाणार आहे. माजी आमदार सत्यजित पाटील यांचे खंदे समर्थक म्हणून गेली २० वर्षे पाटील कुटूंब या मतदारसंघात विजयी होत आहे..सभापती निवडीत काय होणार?पंचायत समितीमधील आठ जागांपैकी ४ जागा आमदार कोरे व गायकवाड आघाडीकडे तर ४ जागा माजी आमदार पाटील व गायकवाड आघाडीकडे आल्या असल्याने समान बलाबल बांबवडे गटात गायकवाडचबांबवडे मतदार संघातून २००७ ला शैलजादेवी गायकवाड विजयी झाल्या होत्या. त्यानंतर त्यांची सून राजकुंवर गायकवाड येथून प्रतिनिधित्व करणार आहेत. गायकवाड घराण्याचे बांबवडे गटावर वर्चस्व कायम आहे. 