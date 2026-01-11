कोल्हापूर

Youth Killed Accident : धक्कादायक! कोल्हापूरचे चार तरूण रत्नागिरीला फिरायला गेले अन्,झाला भीषण अपघात; एकजण जागीच ठार तर तीनजण गंभीर

Friends Trip Accident : पन्हाळ्यातील चार तरुण रत्नागिरीला फिरायला गेले असताना झालेल्या भीषण अपघातात एकजण जागीच ठार झाला असून तिघांची प्रकृती गंभीर आहे.
Panhala Youths’ Ratnagiri Trip Turns Tragic, One Dead

Kolhapur Youths Road Accident News : रत्नागिरी शहराजवळील भाटीमिऱ्या (मिऱ्या रोड) येथे आज दुपारी १ वाजण्याच्या सुमारास तिहेरी दुचाकी अपघातात कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका तरुण जागीच ठार झाला; तर एका महिलेसह चौघे गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना तातडीने रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहेत.

