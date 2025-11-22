Panjabrao Deshmukh Scholarship : पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्ती बंद? ‘सारथी’कडून प्रक्रियेचा प्रारंभ नाही; मराठा विद्यार्थ्यांतून नाराजी

SARTHI Scholarship Delay : ‘सारथी’ ची २०२१ पासून सुरू केलेली पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजना ही मराठा विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी ३०० विद्यार्थ्यांना देशातील महत्त्वाच्या २०० उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षणासाठी सहाय दिले जाते; पण गेल्यावर्षी अर्ज संख्या ५८० इतकी होती. त्यापैकी केवळ २६४ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरले..यंदाचे वर्ष संपत आले, तरी या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्याबाबतची जाहिरात साधारणपणे जुलै महिन्यात प्रसिद्ध होणे अपेक्षित असते. यंदाच्या वर्षासाठी चार कोटी ५७ लाख रुपयांची तरतूद असतानादेखील जाहिरात प्रसिद्ध होत नसेल, तर त्यामागील कारण काय?, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला आहे..दरम्यान, या स्थितीमुळे योजना बंद होण्याची शक्यता असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्याने मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांचा सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकास करणे हा सारथीचा उद्देशच बाजूला पडणार आहे. छत्रपती राजाराम महाराज शिष्यवृत्ती योजनेबाबतची अनास्था सर्वश्रुत आहे.परदेशी शिष्यवृत्ती योजनादेखील तितकीच दुर्लक्षिलेल्या अवस्थेत आहे. परिणामी, अशा अनेक योजना केवळ नावालाच शिल्लक राहण्याची शक्यता निर्माण झाली असल्याची प्रतिक्रिया स्टुंडटस् हेल्पिंग हँण्डसचे संस्थापक - अध्यक्ष ॲड. कुलदीप आंबेकर यांनी व्यक्त केली..Kolhapur News: महायुतीतील मित्रपक्षांत धुसफूस, ‘इनकमिंग’वरून नाराजी; जागा वाटप फॉर्म्युला अनिश्चित.‘सारथीच्या कित्येक सुरू असणाऱ्या योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. पीएच.डी.ची फेलोशीपही वेळेवर मिळेना. छत्रपती संभाजी महाराज सारथी युवा व्यक्तिमत्त्व विकास व संगणक कौशल्य योजनाही ठप्प झाली आहे. त्याच धर्तीवर आता पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनाही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. सरकारने यामध्ये लक्ष घालावे, नाही तर येणाऱ्या काळात संघर्ष अटळ आहे.- डॉ. संभाजी खोत, अध्यक्ष, सारथी, कृती समिती महाराष्ट्र राज्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.