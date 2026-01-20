Kolhapur Pansare Case Update : कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपीच्या खरं कारण सांगितलं वकिलांनी, दाव्याने खळबळ

Govind Pansare Murder Accused Death Reason : कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील प्रमुख संशयित आरोपी समीर विष्णु गायकवाड (वय ४५, रा. विकास चौक, सांगली) यांचे मंगळवारी (ता. २०) पहाटे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी व भाऊ असा परिवार आहे..समीर गायकवाड यांच्यावर न्यायालयीन आदेशानुसार दर रविवारी पोलीस ठाण्यात हजेरी देणे बंधनकारक होते. ते सांगलीतील विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात नियमितपणे हजेरी देत होते, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक सुधीर भालेराव यांनी दिली. त्यांच्या निधनानंतर शवविच्छेदन करण्यात आले असून, पोस्टमार्टम अहवालात मृत्यूचे कारण हृदयविकाराचा झटका असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणात समीर गायकवाड हे एक नंबरचे आरोपी होते. २०१५ साली या प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर सुमारे २२ महिने ते कारागृहात होते. २०१७ मध्ये त्यांना न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाला होता. मात्र, खटला प्रलंबित असल्याने त्यांच्यावर विविध अटी लागू होत्या..Kolhapur Superstition Case : जिल्हा परिषद इच्छुक उमेदवाराचा फोटो, लिंबू, केळी, पिवळा भात; हुपरीतील शिवसेना नेत्यावर अंधश्रद्धेचा प्रकार.दरम्यान, समीर गायकवाड यांच्या निधनानंतर त्यांच्या वकिलांनी गंभीर आरोप करत एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला आहे. वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, गायकवाड यांना या प्रकरणामुळे दीर्घकाळ मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागले. आरोपी म्हणून नाव असल्याने त्यांना नोकरी किंवा व्यवसाय करण्यास अनेक अडचणी येत होत्या. या प्रकरणाचा दबाव ते सातत्याने व्यक्त करत होते, असा दावा वकिलांनी केला आहे..वकिलांनी आपल्या भूमिकेत असेही म्हटले आहे की, गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना खटला प्रलंबित असताना सामाजिक व आर्थिक आयुष्यात मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अशा प्रकरणांतील आरोपींच्या पुनर्वसनाबाबत शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा आणि मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.या संदर्भात पोलीस प्रशासनाकडून मृत्यूची नोंद घेण्यात आली असून, व्हायरल व्हिडिओ व त्यातील दाव्यांबाबत स्वतंत्रपणे नोंद व तपासाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पानसरे हत्या प्रकरणातील न्यायालयीन सुनावणी अद्याप प्रलंबित होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.