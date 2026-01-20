कोल्हापूर

Kolhapur Pansare Case Update : कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपीच्या खरं कारण सांगितलं वकिलांनी, दाव्याने खळबळ

Lawyer Claims Cause Death : पानसरे हत्या प्रकरणाला नवे वळण! आरोपीच्या मृत्यूमागील कारणांबाबत वकिलांनी केलेल्या दाव्यामुळे नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.
Sandeep Shirguppe
Govind Pansare Murder Accused Death Reason : कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील प्रमुख संशयित आरोपी समीर विष्णु गायकवाड (वय ४५, रा. विकास चौक, सांगली) यांचे मंगळवारी (ता. २०) पहाटे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी व भाऊ असा परिवार आहे.

