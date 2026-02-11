कोल्हापूर

Kolhapur Teachers : २५ वर्षे सेवा करूनही हाती शून्य! ४२०० अंशतः अनुदानित शिक्षकांना पेन्शनचा लाभ नाही

Pension Issue : राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळांमधील तब्बल ४२०० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी निवृत्तीनंतरही पेन्शनपासून वंचित आहेत. शासनाने डीसीपीएस आणि एनपीएसमध्ये सहभागी होण्यासाठी हमीपत्रे घेतली
Retired partially aided school teachers

Retired partially aided school teachers

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : हमीपत्रे घेऊनदेखील डीसीपीएस, एनपीएसची खाती सुरू झाली नसल्याने अंशतः अनुदानित शाळांतील चार हजार २०० शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेपासून दूरच आहेत. राज्य शासनाच्या याबाबतच्या उदासिनतेचा फटका सेवानिवृत्त शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना बसत असून, त्यांचे उतारवयातील जगणे कठीण झाले आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Pension
teacher
Payment
National Pension Scheme
delay work

Related Stories

No stories found.