Kolhapur Teachers : २५ वर्षे सेवा करूनही हाती शून्य! ४२०० अंशतः अनुदानित शिक्षकांना पेन्शनचा लाभ नाही

कोल्हापूर : हमीपत्रे घेऊनदेखील डीसीपीएस, एनपीएसची खाती सुरू झाली नसल्याने अंशतः अनुदानित शाळांतील चार हजार २०० शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेपासून दूरच आहेत. राज्य शासनाच्या याबाबतच्या उदासिनतेचा फटका सेवानिवृत्त शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना बसत असून, त्यांचे उतारवयातील जगणे कठीण झाले आहे..राज्यातील अंशत: अनुदानित इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शाळेत कार्यरत शिक्षक आणि शिक्षेकेतर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर कोणताही लाभ मिळत नाही. त्यांना शंभर टक्के अनुदान नसल्याने त्यांची डीसीपीएस (परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना) अथवा एनपीएसची (राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना) खातीही सुरू नाहीत..Education News : समीर भुजबळांच्या हस्तक्षेपानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा; ३ दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश.या कर्मचाऱ्यांना अनुदान सुरू करताना त्यांच्याकडून शासनाने डीसीपीएस किंवा एनपीएसमध्ये सहभागी होण्याची हमीपत्रे घेतली आहेत. मात्र, अद्याप संबंधित डीसीपीएस, एनपीएसची खाती सुरू केलेली नाहीत. या शाळांतील ज्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती एक नोव्हेंबर २००५ नंतर झाली आहे, त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू नाही आणि एनपीएसमध्ये त्यांचा समावेश शासनाने अजून केलेला नाही. त्यामुळे निवृत्तीनंतरचे कोणतेही लाभ या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना मिळत नाहीत. नव्याने रोजगार शोधण्याची वेळ.ज्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी २० ते २५ वर्षे शाळेत काम केले, त्यांना आता निवृत्तीनंतर पुन्हा जगण्यासाठी नवीन रोजगार शोधावा लागत आहे. त्यांचे एनपीएस अथवा डीसीपीएस, असे कोणतेही खाते नसल्याने त्यांना ग्रॅच्युटी, पेन्शनचा लाभ मिळत नाही. याबाबत शासनाने धोरण निश्चित करावे. त्यानुसार लवकरात लवकर ठोस कार्यवाही करून उतारवयात सन्मानाने जीवन जगता येईल, इतके निवृत्ती वेतन देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांतून होत आहे..TET Exam Update: शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी! 'टीईटी'साठी मिळणार अधिक संधी; शासन बदलणार जीआर.'अंशतः अनुदानित शाळेतून सेवानिवृत्त झालेल्या चार हजार २०० शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पेन्शनअभावी सध्या परवड होत आहे. याबाबत गेल्या तीन वर्षांपासून आमचा सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची डीसीपीएस अथवा एनपीएसची खाती काढून शासनाने लवकर त्यांना निवृत्तीनंतरचे लाभ द्यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.- रत्नाकर माळी, विभागीय अध्यक्ष, विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समिती.