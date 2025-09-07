Kolhapur ZP Election : मिनी विधानसभेसाठी कार्यकर्त्यांनी कंबर कसली पण.., जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाबाबत उत्सुकता कायम

Kolhapur Political News : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी आरक्षणाच्या प्रक्रियेकडे राजकीय क्षेत्राचे डोळे लागले आहे. मात्र त्यांना आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. जिल्हा परिषदेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या प्रारूप आराखड्यावर काही हरकती दाखल करण्यात आल्या होत्या, याबाबत सोमवारी (ता. १५) सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, या सुनावणीकडे इच्छुक उमेदवारांचे डोळे लागले आहेत..प्रारुप आराखड्यावर विभागीय आयुक्तांकडे घेतलेल्या हरकती आयुक्तांनी फेटाळून लावल्या होत्या. मात्र हरकतदारांनी या निर्णयाविरोधात कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे दाद मागतली आहे. त्यामुळे, न्यायालयीन निकालानंतरच प्रारुप आराखड्याबद्दलची योग्य माहिती समोर येऊ शकणार आहे..Kolhapur Ganpati 2025 : कोल्हापुरात विषय हार्डच असतो, गणपतीसाठी एक किलोचा सोन्याचा हार; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते अर्पण.दरम्यान, निकालानंतर मतदारसंघात उमेवारांसाठी आरक्षण टाकले जाणार आहे. त्यामुळे या निकालाकडे आता लक्ष लागले आहे. अनेक इच्छुकांनी आपआपल्या मतदारसंघात निवडणूक लढण्यासाठी जोरदार तयारी केली आहे. लोकांच्या भेटीगाठी, गणेश मंडळांच्या भेटीगाठी घेतल्या जात आहेत. विभागीय आयुक्तांनी अंतिम केलेल्या आराखड्यावर न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहिली जात आहे..निवडणुकीच्या तयारीला लागलेल्या इच्छुक उमेदवारांमध्ये संभ्रम कायम आहे. आराखड्याच्या फेरबदलांमुळे उमेदवारीची दिशा ठरणार असल्याने सर्वांचे लक्ष सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेवर केंद्रित झाले आहे. न्यायालयाचा निकाल उमेदवारीचे गणित बदलू शकतो. जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय १५ सप्टेंबरच्या सुनावणीनंतरच होणार असून, इच्छुक उमेदवारांना तोपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.