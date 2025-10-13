Kolhapur Accident:'भाविकांच्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीला टेम्पोची धडक'; अकरा जण जखमी, पट्टणकोडोलीजवळ दुर्घटना..

हुपरी: ‘श्री विठ्ठल बिरदेवाच्या नावानं चांगभलं’चा गजर करत मजल दरमजल करीत ते पट्टणकोडोलीत शनिवारी (ता. ११) रात्री दाखल झाले. दिवस उजाडण्याची वाट पाहत असतानाच अचानक त्यांच्यावर जीवघेणे संकट ओढवले. एका मालवाहू टेम्पोने रस्त्याकडेला थांबलेल्या त्यांच्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीला धडक दिली. त्यात ट्रॉलीत बसलेले वृद्ध, महिला व लहान मुले असे अकरा जण जखमी झाले. .सर्व जखमी बेळगाव जिल्ह्यातील असून त्यांच्यावर सीपीआर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. यात्रेसाठी आलेल्या भाविकांवर शनिवारची रात्र काळरात्र बनून आली होती; पण दैव बलवत्तर म्हणून त्यातून ते बचावले..याबाबत अधिक माहिती अशी, पट्टणकोडोली येथील श्री विठ्ठल बिरदेव हे समस्त धनगर बांधवांचे आराध्यदैवत म्हणून ओळखले जाते. या देवाच्या यात्रेला सुरुवात झाली असून त्यासाठी बेळगाव जिल्ह्यातील नंदीकुरळी (ता. रायबाग) मधील भाविक एका ट्रॅक्टर ट्रॉली (क्र. के. ए २४ टी. ५५७८) मधून शनिवारी रात्री बाराच्या सुमारास आले होते. .ट्रॅक्टर ट्रॉली रस्त्याकडेला उभी करून त्यात ते आराम करत होते. इतक्यात, हुपरीहून कोल्हापूरच्या दिशेने जाणाऱ्या मालवाहू टेम्पोने (क्र. एम. एच. ११ सी एच ८३२८) ट्रॉलीला पाठीमागून जोराची धडक दिली. त्यात सावंत शिवाप्पा नसलापुरे (वय ६५), सिद्धाप्पा विठ्ठल कोरवी (२१), मारुती शिवाप्पा नसलापुरे (६५), गौरव्वा कल्लाप्पा शांडगे (७०), जकप्पा बिराप्पा नसलापुरे (४), प्रज्वल शिवाप्पा नसलापुरे (१२), प्रवीण शिवाप्पा नसलापुरे (१०), मांतेश लगमा नसलापुरे (१४), जकप्पा शिवाप्पा नसलापुरे (६५), भारती बीराप्पा नसलापुरे (२५) व नगमाना मारुती नसलापुरे (४०, सर्व रा. नंदीकुरळी (ता. रायबाग) जखमी झाले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.