Kolhapur Crime : एक कोटी दे, मग बांधकाम कर; बिल्डरचं अपहरण, संशयिताने लढवलेली महापालिकेची निवडणूक

कोल्हापूर - एक कोटीच्या खंडणीसाठी बांधकाम व्यावसायिकाचे अपहरण करून कुटुंबीयांना धमकावल्याप्रकरणी सराईत गुन्हेगार अजित तिवडे (४१, रा. रुईकर कॉलनी) याच्यासह चौघांच्या टोळीला पोलिसांनी अटक केली. याबाबत नीलेश सुरेश जाधव (वय-३२, रा. मोरे-मानेनगर, कळंबा) यांनी जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पसार लालाशेठचा शोध सुरू असल्याचे पोलिस निरीक्षक किरण लोंढे यांनी सांगितले..अटक केलेल्यांत फैयाज इसाक नगारजी (४२, रा. चव्हाण कॉलनी, साळोखेनगर), श्रीधर ऊर्फ लखन बाळासाहेब माने (३७), संजय महावीर किरणगे ऊर्फ मायाभाई (४४, दोघे रा. उचगाव) यांचा समावेश आहे. या चौघांना सहा जुलैपर्यंत कोठडी मिळाली. ‘बांधकाम सुरू ठेवायचे असेल, तर आम्हाला पैसे दिलेच पाहिजेत’ अशी वारंवार धमकी टोळीकडून दिली जात होती. भयभीत कुटुंबाने काही दिवस कोल्हापूर सोडून पुण्यात वास्तव्य केले..पोलिस रेकॉर्डवरील फाळकूटदादांकडून असे प्रकार सुरू झाल्याने त्यांचा वेळीच बंदोबस्त करण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे. स्वतःच्या नावाने ‘एटी गॅंग’ चालविणारा म्होरक्या अजित तिवडे हा कोल्हापुरात गाजलेल्या अवधूत माळवी खुनातील संशयित आहे. मोका कारवाई झाल्याने तो काही वर्षे कारागृहात होता. पण, जामिनावर सुटताच त्याने पुन्हा दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे..टोळीच्या जोरावर बांधकाम व्यावसायिकाला पळवून नेऊन त्याच्याकडे एक कोटीची खंडणी मागितल्याने बांधकाम क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. जाधव कुटुंबीयांवर दहशत मोरे-माने नगरातील नीलेश जाधव यांनी बांधकाम साईट सुरू केली होती. येथे फ्लॅट खरेदीच्या बहाण्याने आलेल्या टोळक्याने त्यांचेच अपहरण केले. या कुटुंबावर त्यांनी अशी दहशत केली होती की, त्यांनी दोन महिने कोल्हापूरच सोडले होते. अखेर पोलिसांपर्यंत पोहोचून त्यांनी हा टोळीविरोधात तक्रार नोंदवली..नगरसेवकपदाची स्वप्ने अन् लोकांना त्रासच....संशयित तिवडे याने नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक तीनमधून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली होती. विशेष म्हणजे चिन्हही बॅट घेतले होते. नगरसेवक होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या व्यक्तीकडूनच लोकांवर अशी दहशत केली जाणार असेल, तर त्यांच्याकडून चांगल्या कामाची काय अपेक्षा? असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत..उपनगरात दहशतसंशयित अजित तिवडेविरोधात गंभीर स्वरूपाचे नऊ गुन्हे दाखल आहेत. यातील सांगलीतील कोल्हे खून, राजारामपुरीतील अवधूत माळवी खून, गांधीनगरातील दरोडा याचा समावेश आहे. इतर संशयित संजय किरणगे ऊर्फ मायाभाई, फैयाज नगारजी याच्यावरही १० गुन्हे नोंद आहेत. कारागृहात असतानाही त्याने अनेक गुन्ह्यांत सहभाग घेतल्याचे पोलिसांच्या तपासात समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.