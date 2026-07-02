कोल्हापूर

Kolhapur Crime : एक कोटी दे, मग बांधकाम कर; बिल्डरचं अपहरण, संशयिताने लढवलेली महापालिकेची निवडणूक

एक कोटीच्या खंडणीसाठी बांधकाम व्यावसायिकाचे अपहरण करून कुटुंबीयांना धमकावल्याप्रकरणी सराईत गुन्हेगार अजित तिवडे याच्यासह चौघांच्या टोळीला पोलिसांनी केली अटक.
Extortion kidnapping

Extortion kidnapping

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर - एक कोटीच्या खंडणीसाठी बांधकाम व्यावसायिकाचे अपहरण करून कुटुंबीयांना धमकावल्याप्रकरणी सराईत गुन्हेगार अजित तिवडे (४१, रा. रुईकर कॉलनी) याच्यासह चौघांच्या टोळीला पोलिसांनी अटक केली. याबाबत नीलेश सुरेश जाधव (वय-३२, रा. मोरे-मानेनगर, कळंबा) यांनी जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पसार लालाशेठचा शोध सुरू असल्याचे पोलिस निरीक्षक किरण लोंढे यांनी सांगितले.

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