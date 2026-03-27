Government Revenue : दंड सवलत योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; पहिल्याच दिवशी १ कोटी २२ लाख वसूल

कोल्हापूर : महापालिकेच्या कर आकारणी व वसुली विभागाने सुरू केलेल्या घरफाळा दंड सवलत योजनेला नागरिकांचा पहिल्याच दिवशी उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. तब्बल एक कोटी २२ लाखांची वसुली करण्यात आली असून, ४६५ मिळकतधारकांनी योजनेचा लाभ घेतला. नागरिकांना ३८ लाख ८५ हजारांच्या दंडव्याजातून सवलत मिळाली. २६ ते ३१ मार्च कालावधीत योजना राबविण्यात येत आहे..निवासी व अनिवासी मिळकतींसाठी दंड व विलंब आकारावर ८० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत थकबाकीदारांनी चालू मागणीसह संपूर्ण थकबाकी एकरकमी भरल्यास दंड व विलंब आकारात सूट दिली जात आहे. चालू आर्थिक वर्षाचा मालमत्ता कर अद्याप न भरलेल्या मिळकतधारकांनाही या योजनेचा लाभ घेण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे..नऊ दिवसांत २० कोटींची वसुली!.नागरिकांच्या सोयीसाठी सुटीच्या दिवशी महापालिकेची सर्व नागरी सुविधा केंद्रे सकाळी नऊ ते रात्री नऊ वेळेत सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच घरफाळा भरण्यासाठी महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर, अँड्रॉईड मोबाईल अॅपवर आणि किऑस्क यंत्रांवर ऑनलाइन पैसे भरण्याची सुविधा आहे. गुगल पे, फोन पे, अॅमेझॉन पे यांसारख्या युपीआय माध्यमांतूनही कर भरता येतो..६५० कोटी मालमत्ता करवसुली.