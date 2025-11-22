Kolhapur News: थकीत एफआरपीवर १५% व्याजासह निर्णय मार्गी? साखर आयुक्तांच्या बैठकीत कारवाईची मोठी घोषणाबाजी

कोल्हापूर: गेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामात एफआरपी थकवणाऱ्या ११ कारखान्यांकडून थकीत असणारी ३६ कोटी रुपयांची थकबाकी व्याजासह देण्याबाबत दोन दिवसांत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती साखर आयुक्त संजय कोलते यांनी आज दिली. .यामुळे, संबंधित कारखान्यांकडून १५ टक्के व्याजासह थकीत एफआरपी शेतकऱ्यांना देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुणे येथे साखर आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीत ही माहिती देण्यात आली. कोल्हापूरमध्ये विविध शेतकरी संघटनांनी साखर सहसंचालक थकीत एफआरपी पंधरा टक्के व्याजदराबाबत लवकरच निर्णय कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले होते..Kolhapur Crime News: कोल्हापूर जिल्ह्यात सव्वा कोटींचा ‘नशेचा धूर’; परराज्यातून वाढली तस्करी : एम. डी. ड्रग्ज, चरसला तरुणाईकडून मागणी.त्यानंतर आज साखर आयुक्त संजय कोलते यांच्या उपस्थितीत साखर संकुल येथे झाली. ऊसदर, थकीत एफआरपी, वजन काटे तपासणी आणि उपपदार्थातील वाटा यांसारख्या प्रमुख मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. .यामध्ये, संघटनांनी ‘आरएसएफ’नुसार हिशेब न देणाऱ्या कारखान्यांवर कायदेशीर कारवाई करून संचालक मंडळाकडून दंड वसुलीची मागणी केली, यावर अशा साखर कारखान्यांची यादी लवकरच जाहीर करून कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही श्री. कोलते यांनी दिली..Kolhapur News: कागलनंतर पन्हाळा नगरपालिकेत एक उमेदवार बिनविरोध, अर्ज माघारीचा आज शेवटचा दिवस..श्री. कोलते म्हणाले, वेळेत एफआरपी न देणाऱ्या साखर कारखान्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या पंधरवड्याच्या एफआरपी अहवालात व्याजाचा कॉलम भरूनच अहवाल दिला पाहिजे. यासाठी प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी सूचना द्याव्यात. ऊस रिकव्हरी चोरीबाबत सरकारकडे याचा गांभीर्याने पाठपुरावा करून, सरकारकडे संघटनांनी केलेली मागणी पाठवली आहे. .लवकरच यावर विचार केला जाईल. ऊस वाहतूक अंतराबाबत तोष्णीवाल समितीच्या शिफारशीनुसार ऊस वाहतूक अंतरानुसार घेण्याबाबत कायद्यानेच कसे बंधन आणता येईल त्यासाठी सरकारकडे शिफारस केली आहे. ऊस तोड यंत्राने ऊस तोडलेल्या उसातून गोपीनाथ मुंडे महामंडळात दहा रुपये घेण्यात येऊ नयेत, या मागणीबाबत ही सरकारकडे शिफारस करणार आहे. .दरम्यान, शेतकरी संघटनांनी जर उपपदार्थातील वाटा कारखानदार देणार नसतील, तर या उपपदार्थांचे परवाने रद्द करण्याची मागणी लावून धरली. याबाबत हे प्रकरण गंभीर असल्याचे आयुक्तांनी मान्य करून, यासंबंधी साखर कारखान्यांकडून तत्काळ माहिती मागवण्याचे आदेश श्री. कोलते यांनी दिले..यावेळी जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने, शेतकरी सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालंदर पाटील, स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे रुपेश पाटील, शेतकरी कामगार पक्षाचे बाबासाहेब देवकर, आम आदमी पक्षाचे संदीप देसाई, किसान मोर्चाचे भगवान काटे, सावकार मादनाईक, शरद जोशी संघटनेचे ज्ञानदेव पाटील, संभाजीराव चौगुले, आझाद हिंद क्रांतीचे मुकुंद पाटील, जय शिवरायचे प्रदेशाध्यक्ष श्यामसुंदर जायगुडे, जनार्दन पाटील, सदाशिव कुलकर्णी, गब्बर पाटील, अभिजित कांजर, किरण साळोखे, संदीप राजोबा, यशवंत गिरी, पुणे विभाग विशेष लेखा परीक्षक पांडुरंग मोहोळकर, सहाय्यक संचालक (विकास) महेश झेंडे, कोल्हापूर प्रादेशिक सहसंचालक संगीता डोंगरे, सहाय्यक उपसंचालक गोपाळ मावळे, वजन मापक निरीक्षक दत्तात्रय पोवार, मयूर साळुंखे आदी उपस्थित होते.बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय- एफआरपी रिपोर्टमध्ये व्याजाची नोंद अनिवार्य- पंधरवड्याच्या एफआरपी अहवालात व्याजाचा कॉलम भरावा लागणार - ऊस रिकव्हरी चोरीच्या तक्रारींबाबत सरकारकडे पाठपुरावा करून संयुक्त निर्णय घेणार- तोष्णीवाल समितीच्या शिफारशीप्रमाणे ऊस वाहतूक अंतर कायद्याने बंधनकारक करण्याबाबत आयुक्तांची सरकारकडे शिफारस- यंत्राने तोडलेल्या उसावरील गोपीनाथ मुंडे महामंडळाचा १० रुपयांचा आकार रद्द करण्याची शिफारस- जादा उतारा असणाऱ्या क्षेत्रातील सर्व कारखान्यांचे अहवाल, लेखापरीक्षक अहवाल मागवून आरएसएफ धोरण लागू करण्यास आयुक्तांची तयारी.‘आरएसएफ’बाबत कडक धोरणजास्त उतारा असणाऱ्या क्षेत्रातील कारखाने सरासरी रिकव्हरी कमी दाखवत आहेत. याबद्दल सर्व कारखान्याचे अहवाल आणि लेखा परीक्षकांचे अहवाल मागवून घेऊन ‘आरएसएफ’बाबत कडक धोरण स्वीकारून ऊस उत्पादकांना न्याय देण्याबाबत कायदेशीर धोरण तयार केले जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.