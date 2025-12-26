Kolhapur Muncipal : विकासाच्या नावाखाली टक्केवारीचा खेळ; कोल्हापूर शहराची घुसमट उघड चर्चेत

कोल्हापूर : शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात विकासकामांपेक्षा ‘टक्केवारी’ हाच केंद्रबिंदू ठरत असल्याची चर्चा आता गुप्त न राहता उघडपणे होऊ लागली आहे. रस्ते असोत, तलावांचे सुशोभीकरण, चौकांवरील आयलँड, शासकीय इमारत बांधकाम किंवा पाणीपुरवठा योजना या प्रत्येक कामांमागे गुणवत्तेऐवजी किती टक्के ‘सेटल’ झाले, याचाच हिशेब अधिक महत्त्वाचा ठरत असल्याची धक्कादायक स्थिती आहे. .विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेली ही टक्केवारीची संस्कृती प्रत्यक्षात शहराच्या विकासाला आतून पोखरत चालल्याचे चित्र आहे. यामध्ये सब घोड बार टक्के, अशी परिस्थिती आहे. शहरात दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे मंजूर होतात. .Kolhapur Roads : कोट्यवधींचा निधी, पण रस्ते मात्र खड्ड्यांचेच; कोल्हापूरकरांचा संताप अनावर.मात्र, अनेक रस्ते अवघ्या काही महिन्यांत खचतात, डांबरीकरण उखडते, सिमेंटचे पॅचवर्क उघडे पडते. पावसाळा आला की नव्याने बांधलेले रस्ते तुटतात, खड्ड्यांचे साम्राज्य उभे राहते. यामागे निकृष्ट दर्जाचे साहित्य, कामातील घाई, तसेच ठेकेदार, अधिकारी, राजकीय साखळीतील टक्केवारीचे गणित कारणीभूत असल्याचे नागरिकांमध्ये बोलले जाते. .तलाव संवर्धन आणि सुशोभीकरणाच्या कामांबाबतही अशीच स्थिती आहे. पर्यावरण संरक्षण, पाणी साठवण आणि शहराचा श्वास मोकळा ठेवण्यासाठी असलेले तलाव कागदावरच ‘सुधारित’ दाखवले जातात. .Ichalkaranji City : अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकलेली इचलकरंजी; रस्ते गुदमरले, वाहतूक ठप्प, नागरिक हैराण.प्रत्यक्षात गाळ काढण्याचे काम अर्धवट, भिंतींचे बांधकाम कमकुवत आणि सौंदर्यीकरण केवळ फलकांपुरते मर्यादित राहते. चौकांवरील आयलँड आणि सजावटीच्या कामांवर मोठा खर्च दाखवला जातो; मात्र वाहतूक कोंडी, अपघात आणि देखभालीचा अभाव कायम राहत आहे..पाणीपुरवठा योजना हा तर शहरासाठी जिव्हाळ्याचा विषय. कोट्यवधींच्या योजना राबवूनही अनेक भागांत अनियमित पाणीपुरवठा, गळती, दूषित पाणी आणि कमी दाबाच्या तक्रारी संपत नाहीत. पाईपलाईन टाकून काही महिन्यांतच पुन्हा खोदकाम सुरू होते. .नागरिकांना वारंवार गैरसोयींना सामोरे जावे लागते. पण, जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. यात सर्वाधिक नुकसान होते ते करदात्या नागरिकांचे. त्यांच्या पैशातून होणारी कामे टिकाऊ न ठरता काही काळातच पुन्हा निधीची मागणी करतात. .आर्थिक ‘गणिता’मुळे हव्यासामुळे नियोजन, गुणवत्ता नियंत्रण आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन बाजूला पडतो. परिणामी, कोल्हापूरसारखे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक शहर विकासाच्या नावाखाली अव्यवस्थेच्या गर्तेत ढकलले जात आहे. ...अन्यथा ‘विकास’ केवळ आकड्यातच.टक्केवारीवर उघड चर्चा होणे, हीच गंभीर बाब आहे. पारदर्शकता, स्वतंत्र गुणवत्ता तपासणी, कामांची सामाजिक लेखापरीक्षा आणि दोषींवर कठोर कारवाई झाल्याशिवाय हा विळखा सुटणार नाही. अन्यथा, ‘विकास’ ही केवळ आकड्यांची आणि टक्केवारीची भाषा ठरून शहराची घुसमट तीव्र होत जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.