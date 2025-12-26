कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : विकासाच्या नावाखाली टक्केवारीचा खेळ; कोल्हापूर शहराची घुसमट उघड चर्चेत

Urban Development Projects : रस्ते, तलाव, चौक आणि पाणीपुरवठा योजनांमध्ये टक्केवारीचे गणित वरचढ; दर्जा आणि टिकाऊपणा बाजूला, कोट्यवधी खर्चूनही नागरिकांच्या समस्या कायम; विकासकामांची जबाबदारी अनुत्तरित
Urban Development Projects

Urban Development Projects

sakal

सुनील पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात विकासकामांपेक्षा ‘टक्केवारी’ हाच केंद्रबिंदू ठरत असल्याची चर्चा आता गुप्त न राहता उघडपणे होऊ लागली आहे. रस्ते असोत, तलावांचे सुशोभीकरण, चौकांवरील आयलँड, शासकीय इमारत बांधकाम किंवा पाणीपुरवठा योजना या प्रत्येक कामांमागे गुणवत्तेऐवजी किती टक्के ‘सेटल’ झाले, याचाच हिशेब अधिक महत्त्वाचा ठरत असल्याची धक्कादायक स्थिती आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
election
Development
Muncipal corporation
culture
kolhapur city

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com