Kolhapur Collector Orders : शेतांतील घातक प्लास्टिक कचरा थांबवण्यासाठी जिल्हाधिकारी येडगे यांची मोठी कारवाई; पर्यावरण रक्षणाला चालना!

कोल्हापूर : 'शेतांमध्ये वापरात येणाऱ्या रासायनिक खते, कीटकनाशके यांचे प्लास्टिकचे कॅन, बाटल्या उघड्यावर टाकल्या जातात. हा अत्यंत घातक कचरा असून, उत्पादक कंपन्यांनी तो परत घ्यावा. त्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावावी..तसेच या बाटल्या संकलित करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम द्यावी,' असे आदेश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी आज पर्यावरण समितीच्या बैठकीत दिले. याबाबतचे वृत्त 'सकाळ' मध्ये २७ ऑक्टोबरला देण्यात आले होते. याची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत सूचना दिल्या..दुषित पाणी सोडणे बंद करा, अन्यथा आंदोलन करू.जिल्हा पर्यावरण समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहू सभागृहात झाली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पर्यावर्णीय प्रश्नांचा आणि त्यावरील उपाययोजनांचा आढावा घेतला. जिल्ह्यातील प्लास्टिक कचऱ्याचे प्रमाण कमी होण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची चर्चा करताना रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यांच्या प्लास्टिक कॅन, बाटल्यांचा मुद्दा समोर आला..हा कचरा उत्पादक कंपन्यांनी परत घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, याची अंमलबजावणी होत नाही. याबाबत 'सकाळ'मध्ये वृत्तमालिका देण्यात आली होती. या मुद्द्यावर बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट सूचना दिल्या. .लोटे परिसरात नद्या, आकाश काळवंडलय.हे कॅन आणि बाटल्या संकलित करण्याची व्यवस्था उभी करावी. तसेच संकलन करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम द्यावी. हा कचरा उत्पादक कंपन्यांनी घेऊन त्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावावी, असे त्यांनी सांगितले. या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., .महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी निखिल घरत, उपप्रादेशिक अधिकारी प्रमोद माने, पर्यावरण अभ्यासक उदय गायकवाड, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगारे, सहायक वनसंरक्षक विलास काळे, कार्यकारी अभियंता रोहित तोंदले आणि दवेंद्र खराडे, रामेश्वर पतकी उपस्थित होते..महापालिकेबद्दल नाराजीमहापालिका प्रशासनाने पावसाळ्यात वृक्षारोपण केले नाही. तसेच यासाठी आणलेली रोपे तशीच पडून आहेत. महापालिकेचा पर्यावर्णीय अहवाल बनवलेला नाही. याबाबत कोल्हापूर महापालिका प्रशासनाबाबत बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. या सगळ्याची माहिती घेऊन त्याबाबत ठोस कार्यवाही करावी, अशी मागणी पर्यावरण अभ्यासक उदय गायकवाड यांनी केली..सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभाराशहरी आणि ग्रामीण भागांतील सेफ्टिक टँकमधून मैलामिश्रित पाणी बाहेर पडते. त्यामुळे जलस्त्रोत प्रदूषित होतात. याचा विचार करून ज्या ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प प्रस्तावित आहेत, तेथे प्रकल्प उभारणीचे काम गतीने करावे, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली..बैठकीतील प्रमुख मुद्देगुऱ्हाळघरे आणि साखर कारखाने यांच्या परिसरातील हवेचे परीक्षण करून त्यातील प्रदूषकांचे प्रमाण मोजावे.ज्या खाणींचा परवाना संपला आहे, तेथे वनसंज्ञा लागू करावी.कृषी विभागाने पाचट आणि वन विभागाने गवत न जाळण्याबाबत प्रबोधन करावे.सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपला पर्यावर्णीय अहवाल तयार करावा..जिल्ह्याला पर्यावर्णीय अहवाल तीन वर्षांनी बनवणे बंधनकारक आहे, त्याबाबत कार्यवाही करावी.रंकाळ्यावरील निसर्ग परिचय केंद्र सुरू करावे.माती परीक्षणाचे अहवाल नागरिकांना उपलब्ध करावेत. मातीच्या गुणवत्तेचा अभ्यास करून संवर्धनासाठी प्रयत्न करावेत.पंचगंगेप्रमाणे अन्य नद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी आराखडा बनवावा.