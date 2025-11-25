कोल्हापूर

Kolhapur Collector Orders : शेतांतील घातक प्लास्टिक कचरा थांबवण्यासाठी जिल्हाधिकारी येडगे यांची मोठी कारवाई; पर्यावरण रक्षणाला चालना!

Plastic Waste Management : 'शेतांमध्ये वापरात येणाऱ्या रासायनिक खते, कीटकनाशके यांचे प्लास्टिकचे कॅन, बाटल्या उघड्यावर टाकल्या जातात. हा अत्यंत घातक कचरा असून, उत्पादक कंपन्यांनी तो परत घ्यावा. त्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावावी.
सकाळ वृत्तसेवा
