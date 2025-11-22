कोल्हापूर

Kolhapur News: इतिहासाचा वारसा, पण विकास शून्य! पेठवडगावच्या नागरिकांना वाहतूक, पाणी, रस्ते आणि आराखड्याच्या समस्यांनी घेरलं

Peth Vadgaon Infrastructure: वाहतूक कोंडी, अस्वच्छ पाणी, गटार दुरवस्था आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव—पेठवडगावच्या नागरिकांच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनलेली संकटांची मालिका
सकाळ वृत्तसेवा
पेठवडगाव: शहरातील आरोग्य व्यवस्था मोडकळीस आली आहे. वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत असून, पार्किंग नाही. सार्वजनिक शौचालय, सांडपाणी, गटर व्यवस्था अपुऱ्या, सुनियोजित शहर विकासाचा आराखडा नाही.

