Kolhapur News: इतिहासाचा वारसा, पण विकास शून्य! पेठवडगावच्या नागरिकांना वाहतूक, पाणी, रस्ते आणि आराखड्याच्या समस्यांनी घेरलं

पेठवडगाव: शहरातील आरोग्य व्यवस्था मोडकळीस आली आहे. वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत असून, पार्किंग नाही. सार्वजनिक शौचालय, सांडपाणी, गटर व्यवस्था अपुऱ्या, सुनियोजित शहर विकासाचा आराखडा नाही. .शासनाच्या अनेक पाणी योजना करूनही मुबलक व स्वच्छ पाणी मिळत नाही. टाऊन प्लॅनिंगअभावी अस्ताव्यस्त शहराची वाढ होत आहे. सर्व सुविधांनीयुक्त क्रीडांगण नाही. यामुळे शहरातील नागरिकांना अनेक गैरसोयींना तोंड द्यावे लागत आहे. नगरपालिकेची स्थापना स्वातंत्र्यपूर्व इंग्रजांच्या काळात १८८७ ला झाली. .Kolhapur News: कोल्हापूरचा अभिमान! एमपीएससीत तिघांची वरिष्ठ भूवैज्ञानिक पदावर निवड; जिद्दीला मिळाला योग्य मान.शाहू महाराजांच्या संस्थानातील सगळ्यात शेवटचे गाव पेठवडगाव आहे. वारणा नदीच्या पलीकडे पटवर्धन संस्थान असल्यामुळे या शहराला छत्रपती शाहू महाराजांनी नियोजनपूर्वक वसवलं. यासाठी त्यांनी त्या काळात बाजारपेठ वसवण्यामध्ये पुढाकार घेऊन शहराचा विकास केला. त्यासाठी त्यांनी अनेक सुविधा पुरवल्या. यामध्ये शहराला लागणारी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तलाव बांधून केली. मात्र, असे असूनही हे शहर जिल्ह्यातील अन्य शहराच्या तुलनेत विकासात मागे पडले. - विवेक दिंडे.वडगाव शहरात कोणत्याही मार्गाने प्रवेश केल्यास रस्त्यावरील अतिक्रमणांमुळे वाहनांना अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. बाहेरून येणारी वाहने व अंतर्गत वाहतूक प्रचंड प्रमाणात असल्यामुळे अपघात व अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. जशी वाहतुकीची अवस्था त्याच पद्धतीने पार्किंगच गैरसोय आहे. .Kolhapur Viral Video : कोल्हापुरात हद्दपार गुंडाची जल्लोषात मिरवणूक, व्हिडिओ व्हायरल होताच पोलिसांनी....जिथे मोकळी जागा त्या ठिकाणी पार्किंग करण्याशिवाय पर्याय नाही. नगरपालिका चौक, बिरदेव चौक, धान्य लाईन परिसर, गूळ लाईन परिसर, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, स्टॅन्ड परिसर या ठिकाणी अस्ताव्यस्त पार्किंग केले जाते. पालिका व पोलिस प्रशासनाने काही वर्षांपूर्वी सम, विषम पार्किंगची व्यवस्था केली होती. परंतु, ही व्यवस्था सध्या बंद अवस्थेत आहे. शहरामध्ये अनेक ठिकाणी सुलभ शौचालय आहे. परंतु, त्यांच्या स्वच्छेतेचा प्रश्न आहे..शहरामध्ये रस्ते, गटर अशा मूलभूत गरजांचा अभाव प्रामुख्याने आहे. पद्मा रोड, गूळ लाईन, नगरपालिका चौक, गांधी चौक या ठिकाणी गटारीचे पाणी पावसाळ्यात रस्त्यावरून जाताना दिसून येते. मुख्य बाजारपेठेमध्ये गटारी तुडुंब भरलेल्या आहेत. तरीही त्याची स्वच्छता केली नाही..३५ हजार लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांमध्ये अनेक वर्षांपासून सुविधांयुक्त शासकीय रुग्णालय होऊ शकलेले नाही. नगरपालिकेच्या रुग्णालयात प्राथमिक उपचार व लसीकरणाव्यतिरिक्त कोणत्याही सुविधा नाहीत. तसेच येथे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर कारभार सुरू आहे. शहराचा विकास आराखडा ही एक सुधारण्याची व शहराच्या विकासाची नामी संधी होती. .परंतु, या आराखड्यामध्ये पूर्वीचे आरक्षणे उठवून पुन्हा नवीन आरक्षण टाकण्यात आली. या गोष्टी करत असताना भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप झाले. यामुळे विकास आराखडा वादग्रस्त ठरला गेला. या वेळच्या सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी जनतेचे हित डोळ्यासमोर ठेवून विकास आराखडा केला असता, तर शहरातील बहुतांशी प्रश्न सुटले असते. हा विकास आराखडा मंजूर करून मंजूर करणाऱ्यांनीच पुन्हा त्याला स्थगिती आणली. याशिवाय विरोधी बाकावरच्या लोकप्रतिनिधींनी न्यायालयापर्यंत याची दाद मागितली आहे. यावरून त्या विकास आराखड्याची तीव्रता लक्षात येते..सध्या या विकास आराखड्याला शासनाने स्थगिती दिली असल्यामुळे हा प्रश्न येणाऱ्या सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना प्रामुख्याने सोडवावा लागेल. शहरात वाहतूक कोंडीचा उच्चांक झाला आहे. शहरात रिंग रोड गरजेचा व सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे. सात-बारामधील रहिवासी भागाचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याची मागणी होत आहे. .पेठवडगाव शैक्षणिक, व्यापारी हब झाले आहे; परंतु प्रशासकीय आणि लोकप्रतिनिधींच्या काळात अपेक्षित विकास दिसत नाही. शहरातील रिंग रोड रस्ते रुंदीकरण, पार्किंग, सार्वजनिक दवाखाना, एसटी सुविधा, खेळाचे मैदान असे नागरी प्रश्न वर्षांनुवर्षे प्रलंबित आहेत.- विकास आयरेकर, ज्येष्ठ नागरिक.शहरातील मुख्य रस्ते, गल्लीबोळातील रस्ते झालेले नाहीत. नगरपालिकेकडून पुरवठा केले जाणारे पाणी शुद्ध नसल्यामुळे आजही नागरिकांना दररोज पाणी विकत घ्यावे लागते. सीसीटीव्ही व बाजार व्यवस्था पालिकेच्या अनास्थेमुळे विस्कळीत झाली आहे. या सुविधा पालिकेने प्रामुख्याने कराव्यात.- सुधाकर पिसे, नागरिक.पेठवडगाव नगरपरिषद जुनी असूनही पायाभूत सुविधांचा अभाव दिसतो. वाहतुकीची प्रचंड मोठी समस्या अलीकडे भेडसावत आहे. नवीन व वाढीव वसाहतीमध्ये रस्ते, पाणी, सांडपाणी योजना यांची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. रिंग रोडचा प्रश्न अजूनही मार्गी लागलेला नाही. शासनाकडून निधी आणण्यामध्ये ठोस नियोजन दिसून येत नाही.- ॲड. विवेक कमलाकर, सदस्य, पश्चिम महाराष्ट्र अधिवक्ता परिषद.क्रीडांगणाचा विकास कधी?शहरातील अनेक खेळाडूंनी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली कामगिरी केली आहे. परंतु, त्यांना सराव करण्यासाठी सुविधा असणारे क्रीडांगण नाही. नागोबावाडी परिसरात पालिकेचे क्रीडांगण आहे. परंतु, त्या ठिकाणी कोणत्याही सुविधा नाहीत. या क्रीडांगणाच्या मागणीसाठी खेळाडूंनी आंदोलन केले. पण, सुविधांबाबत कार्यवाही झालेली नाही.. प्रश्नविस्कळीत वाहतूक व्यवस्था, नगरपालिका दवाखान्यात सुविधांचा अभाव, विकास आराखडा प्रलंबित, सरावासाठी क्रीडांगण नाही, स्वच्छ व मुबलक पाणी मिळत नाही सद्यःस्थिती वाहतूक पोलिसांची संख्या कमी, केवळ प्रथमोपचार केला जातो, विकास आराखड्याला स्थगिती आहे, क्रीडांगण मागणीसाठी कृती समिती, नवीन फिल्टर हाऊस बंद अवस्थेत . उपाययोजनापूर्वीप्रमाणे सम, विषम पार्किंग करावे, वाहतूक पोलिसांची संख्या वाढवावीनगरपालिकेचा दवाखाना जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात यावानागरिकांना विश्वासात घेऊन विकास आराखडा पुन्हा करावाक्रीडांगणासाठी महालक्ष्मी मंदिरजवळील जागेच्या मागणीबाबत निर्णय घ्यावाफिल्टर हाऊस विभागात कुशल कर्मचाऱ्यांची आवश्यकतासरसेनापती धनाजीराव जाधव स्मारकाचे जतन गरजेचे.पेठवडगाव नगरी सरसेनापती धनाजीराव जाधव यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली आहे. या ठिकाणी धनाजीराव जाधव व त्यांच्या पत्नी गोपिकाबाई असे दोघांचे स्मारक आहे. अनेक इतिहासकार, शिवशाहीर स्मारकाच्या दर्शनासाठी येतात. मात्र, स्मारकाकडे शासनाचे व सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष झालेले आहे. अपुऱ्या निधीमुळे स्मारकाच्या कमानीचे केवळ काम झाले आहे; परंतु आतील सुशोभीकरणाचे काम अनेक वर्षे रखडले आहे. स्मारकाचा विकासाचा आराखडा शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्याचा पाठपुरावा करून त्याला निधी मिळवणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.