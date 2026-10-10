Crime News: पेठवडगावात मध्यरात्री शस्त्रधारी चोरांचा थरार; दोन ठिकाणी दरोड्याचा प्रयत्न फसला

पेठवडगाव : येथील शिवाजी पेठ आणि चांदोली वसाहत परिसरात शनिवारी मध्यरात्री शस्त्रधारी चोरांनी धुमाकूळ घालत दोन ठिकाणी दरोड्याचा प्रयत्न केला. मात्र, नागरिकांच्या प्रसंगावधानामुळे व जागरूकतेमुळे चोरांचे मनसुबे उधळले गेले. चड्डी-बनियन आणि तोंडाला टावेल बांधलेल्या चार शस्त्रधारी चोरांच्या या टोळीमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले असून, पोलिसांच्या ढिसाळ गस्तीवर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी, शिवाजी पेठेत अनिल चव्हाण राहतात. ते मध्यरात्री कामावरून घरी परतले असता त्यांना घराचे कुलूप तोडल्याचे निदर्शनास आले. घरात प्रवेश करून त्यांनी लाईट लावली असता, कोणीतरी घरात असल्याची चाहूल लागली. यामुळे सावध होत त्यांनी तत्काळ घराबाहेर येत मोबाईलवरून शेजाऱ्यांना मदतीसाठी हाक मारली. यादरम्यान, बाहेर टेहळणी करणाऱ्या दोन चोरांनी त्यांच्यावर दगडफेक करत हल्ला केला. जिवाच्या अकांताने चव्हाण यांनी पळ काढत एका बाथरुममध्ये लपून आपला जीव वाचवला. यादरम्यान घरातील दोन चोरटेही बाहेर आले आणि चारही शस्त्रधारी चोरटे अंधाराचा फायदा घेऊन पसार झाले. ही संपूर्ण घटना नगरसेवक प्रवीण पाटील यांच्यासह परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. चव्हाण यांच्या या जागरूकतेमुळे मोठा अनर्थ टळला..थोड्याच अंतरावर दुसरी चोरीचा प्रयत्नया घटनेची माहिती वाऱ्यासारखी पसरल्यानंतर नागरिकांनी गल्लीत गर्दी केली आणि पोलिसांना याची कल्पना दिली. दरम्यानच्या कालावधीत पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. परंतु, या पहिल्या घटनेनंतर अवघ्या काही अंतरावर असलेल्या चांदोली वसाहत येथील बी. जी. मोरे यांच्या ऑफिसचे कुलूप तोडून चोरीचा दुसरा प्रयत्न झाला. पहाटे सव्वातीन वाजण्याच्या सुमारास घडलेली ही घटनाही सीसीटीव्हीमध्ये टिपली गेली आहे. मात्र, या ठिकाणी चोरांच्या हाती कोणतीही किंमती वस्तू लागली नाही..पोलिसांच्या निष्क्रियतेबद्दल रोषपहिली घटना घडल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने कडक गस्त वाढवली असती, तर चांदोली वसाहतीमधील दुसरा प्रकार टळला असता, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. रात्रीच्या वेळी पोलिसांची गस्त कागदावरच असल्याचे यावरून स्पष्ट होत असून, नागरिकांकडून पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..सराईत टोळीचा वावर असण्याची शक्यतासंबंधित चोरटे हे शस्त्रधारी असून त्यांनी अंगावर चड्डी-बनियन, कमरेला टावेल आणि तोंडाला टावेल बांधल्याचे प्रत्यक्षदर्शी व सीसीटीव्ही फुटेजवरून समोर आले आहे. या वर्णनावरून ही सराईत गुन्हेगारांची 'चड्डी-बनियन गँग' असावी, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. याप्रकरणी पेठवडगाव पोलिसांत रात्री उशिरापर्यंत नोंद करण्याचे काम सुरू असून, पोलीस सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे चोरांचा शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.