कोल्हापूर

Crime News: पेठवडगावात मध्यरात्री शस्त्रधारी चोरांचा थरार; दोन ठिकाणी दरोड्याचा प्रयत्न फसला

Pethwadgaon Robbery Attempt, Armed Thieves Target Two Locations : पेठवडगावातील शिवाजी पेठ आणि चांदोली वसाहतीत शस्त्रधारी चोरांनी मध्यरात्री दोन ठिकाणी दरोड्याचा प्रयत्न केला.
Armed Thieves Attempt Robberies at Two Locations in Pethwadgaon as CCTV Footage Captures the Incidents

Armed Thieves Attempt Robberies at Two Locations in Pethwadgaon as CCTV Footage Captures the Incidents

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
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पेठवडगाव : येथील शिवाजी पेठ आणि चांदोली वसाहत परिसरात शनिवारी मध्यरात्री शस्त्रधारी चोरांनी धुमाकूळ घालत दोन ठिकाणी दरोड्याचा प्रयत्न केला. मात्र, नागरिकांच्या प्रसंगावधानामुळे व जागरूकतेमुळे चोरांचे मनसुबे उधळले गेले. चड्डी-बनियन आणि तोंडाला टावेल बांधलेल्या चार शस्त्रधारी चोरांच्या या टोळीमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले असून, पोलिसांच्या ढिसाळ गस्तीवर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

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