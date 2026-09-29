Miraj Road Accident : वडगाव-हातकणंगले रस्त्यावर दुचाकी-कारचा भीषण अपघात! सांगलीतील बँक शाखा व्यवस्थापक जागीच ठार; पत्नीच्या डोक्याला गंभीर दुखापत

पेठवडगाव : वडगाव-हातकणंगले रस्त्यावर मिणचेजवळ भरधाव मोटारीने समोरून येणाऱ्या दुचाकीला दिलेल्या धडकेत एक जागीच ठार (Miraj Road Accident Near Pethwadgaon) झाले. दीपक रावसाहेब शिंदे (वय ४२, रा. दत्त मंदिराजवळ, भरतनगर, मिरज) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. त्यांची पत्नी आशादेवी शिंदे (३७) या अपघातात गंभीर जखमी झाल्या. हा अपघात सोमवारी (ता. २८) सकाळी आठच्या सुमारास घडला. शिंदे हे सांगली येथील एचडीएफसी बँकेच्या शाखेत व्यवस्थापक होते..याबाबत घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी : दीपक शिंदे यांचे पेठवडगाव येथील हनुमान रोड परिसरात नातेवाईक आहेत. नातेवाइकांपैकी एकजण आजारी असल्याने त्यांना भेटण्यासाठी शिंदे दांपत्य रविवारी वडगाव येथे आले होते. सोमवारी सकाळी पावणेआठच्या सुमारास दोघेही दुचाकीवरून (एमएच १० बीएल १६६१) मिरज येथे परत जाण्यासाठी निघाले होते. मिणचेकडून समोरून येणाऱ्या भरधाव मोटारीचे नियंत्रण सुटल्याने त्यांनी थेट शिंदे यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. धडक एवढी भीषण होती की पती-पत्नी हवेत उडाले अन् रस्त्यापासून लांब शेतात फेकले गेले. यामध्ये दीपक शिंदे जागीच ठार झाले, तर आशादेवी यांच्या पायाला, खुब्याला आणि डोक्याला गंभीर दुखापत झाली..Dharashiv Kirtankar Fight : 'माझी सुपारी का घेतली?'; धाराशिवमध्ये दोन महाराज आपापसात भिडले, थेट हाणामारीनंतर बाल वारकऱ्यांना घेऊन महामार्गावर केलं आंदोलन.अपघातानंतर परिसरातील नागरिकांनी तत्काळ धाव घेऊन जखमी महिलेला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले. दीपक शिंदे यांच्या पश्चात पत्नी व एक मुलगा असा परिवार आहे. मोटार चालक राजू फाजल (वय २४, रा. यड्राव, शिरोळ) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला. या अपघाताची नोंद वडगाव पोलिस ठाण्यात झाली. पोलिस निरीक्षक गोरख चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली साहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक कराड तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.