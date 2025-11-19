Kolhapur Shivaji University: पदव्युत्तर अभ्यासकेंद्रांना कुलूप, अभ्यासक्रम बंद करण्यासाठी महाविद्यालयांचा प्रस्ताव

कोल्हापूर: कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांच्या पातळीवर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे शिक्षण मिळावे. तेथील विद्यार्थ्यांना संशोधनाची संधी मिळावी, या उद्देशाने शिवाजी विद्यापीठाने महाविद्यालयांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि त्याबाबतचे केंद्र सुरू करण्यास मान्यता दिली. .त्याचा सुरुवातीला खूप चांगला परिणाम झाला. या अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांचाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. ते पाहून असे अभ्यासक्रम सुरू करण्याची महाविद्यालयांमध्ये अघोषित स्पर्धाच लागली; पण तीन-चार वर्षांत या अभ्यासक्रमांना प्रवेशित होणाऱ्या विद्यार्थी संख्येमध्ये घसरण सुरू झाली. विद्यार्थी नसल्याने अशा पदव्युत्तर अभ्यासकेंद्रांना कुलूप लावण्याची वेळ आली आहे..Premium| The Chronicle Project: फ्लेम विद्यापीठात 'द क्रॉनिकल प्रोजेक्ट'ची सुरुवात, भारतातील जिल्ह्यांचे सखोल दस्तावेजीकरण ज्ञानाचे भंडार उघडे करणार.विद्यापीठ परिक्षेत्रातील महाविद्यालयांमधील पारंपरिक अभ्यासांसह व्यावसायिक, कौशल्याधिष्ठीत अभ्यासक्रमांना प्रवेशित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. त्यात बीए मल्टिमीडिया, नॉन व्होकेशनल, बीबीएम, एम. टेक. आर्किटेक्ट, नर्सिंग अशा विषयांचा समावेश आहे..असे विषय बंद करण्याचे प्रस्ताव दहा महाविद्यालयांनी विद्यापीठाला सादर केले आहेत. सांगली जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयातील एम. फिल. बॉटनी, फिजिक्स आणि दुसऱ्या महाविद्यालयातील झूलॉजी विषय, तसेच कराडमधील एका महाविद्यालयातील एम. टेक. अभ्यासक्रम बंद करण्याचा प्रस्ताव दिला. .Premium| India District Gazetteers: डिजिटल युगात स्थानिक दस्तावेजीकरण पुन्हा महत्त्वाचे?.यासह बी. टेक. फूड टेक्नॉलॉजीची संख्या घटत असल्याने ६० पटसंख्या ३० करण्याच्या प्रस्तावाला विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळांनी गेल्या सहा महिन्यांत मान्यता दिली आहे. क्षमतेच्या तुलनेत २५ टक्के विद्यार्थी प्रवेशित नसतील अशी कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील पदव्युत्तर अभ्यास केंद्रे बंद होणार आहेत. त्या महाविद्यालयांना याबाबत नोटीस देण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे..महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेशित झाल्यानंतर नवीन माहिती, रोजगाराला पूरक ज्ञान मिळत नसल्याने त्याकडे विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरविली आहे. यंदा विद्यापीठ आणि संलग्नित महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या दोन हजार १२३ जागा रिक्त आहेत. ऑनलाइन, दूरशिक्षण पद्धतीने विविध विद्यापीठांमधून एम. ए., एम. कॉम., असे अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणे सोयीस्कर ठरत आहेत. त्यामुळे पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या घटत आहे..अभ्यासक्रम बंद, स्वायत्त दर्जा रद्दविद्यापीठ परिक्षेत्रातील बारा महाविद्यालयांनी त्यांच्याकडील अभ्यासक्रमांची विद्यार्थी संख्या घटल्याने आणि काही तांत्रिक कारणांमुळे पदव्युत्तर अभ्यास केंद्रे बंद करण्याचा प्रस्ताव विद्यापीठाला दिला होता..त्यात डीबीएम., बी. ए. मल्टिमिडिया, एम. टेक, केमिकल इंजिनिअरिंग, बी. व्होक केमिकल टेक्नॉलॉजी, इन्फॉर्मेशन अॅण्ड कॉम्प्युटर बेसिक, इंग्लिश कम्युनिकेशन पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, अकाउंटन्सी टेक्निशियन सर्टिफिकेट कोर्स, एम. आर्किटेक्चर अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. ते अभ्यासक्रम बंद करण्याचा प्रस्तावाला विद्या परिषद या अधिकार मंडळाने मान्यता दिली आहे. नाईट कॉलेजचा स्वायत्त दर्जा रद्द करण्याचा प्रस्ताव विद्यापीठाने मान्य केला..पात्र शिक्षक, सुविधांची कमतरताजास्तीत जास्त विद्यार्थी प्रवेशित व्हावेत, या स्पर्धेतून महाविद्यालयांनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम केंद्रे सुरू करण्याची घाई केली. त्यात गुणवत्ता टिकविण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी करण्याकडे म्हणावे तितके लक्ष राहिले नाही. .त्याचा फटका त्यांना तीन-चार वर्षांपासून बसण्यास सुरुवात झाली. शासनाने बदललेल्या काही नियम-अटींचाही परिणाम झाला. नियमानुसार पात्रता पूर्ण करणारे शिक्षक आणि प्रयोगशाळा, शैक्षणिकदृष्ट्या आवश्यक सुविधांची कमतरता या केंद्रांना जाणवू लागल्याने त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे..नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्याची सूचना ‘नॅक’ने महाविद्यालयांना केली. त्यानुसार महाविद्यालयांनी पी. जी. सेंटरची सुरुवात केली. या सेंटरची महाविद्यालय पातळीवर संख्या वाढली. त्याने या सेंटरना पात्र शिक्षक मिळेनात आणि विद्यार्थी संख्याही घटली. त्यामुळे अशी काही सेंटर, अभ्यासक्रम बंद करण्याची वेळ महाविद्यालयांवर आली आहे.- डॉ. व्ही. एम. पाटील, सचिव,.शिवाजी विद्यापीठ प्राचार्य असोसिएशन निकष पूर्ण झाले नसल्याने अनेक पीजी सेंटर बंद केले जात आहेत. सुरुवातीस विद्यार्थी प्रवेश संख्या आणि त्यानंतर त्यांची उपस्थिती हा गंभीर विषय बनला आहे. विनाअनुदानित संस्थांना आणि त्यांच्या पीजी सेंटरला मान्यता देण्यापूर्वी निकषांची काटेकोरपणे तपासणी केली नसल्याने सध्या पीजी सेंटर बंद करण्याची परिस्थिती उद्भवली आहे.- ॲड. अभिषेक मिठारी, अधिसभा सदस्य, शिवाजी विद्यापीठ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.